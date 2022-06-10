研究报告：全球暖化摧毁气候脆弱国五分一经济增长

来自非洲、亚洲、美洲和太平洋地区的55个发展中国家周三联合发布的研究报告指出，全球暖化造成的高温天气、降雨模式的改变和其他极端天气已对发展中经济体造成严重冲击。

（巴黎法新电）全球暖化造成的极端天气和灾害带来的影响日益紧迫。

由气候脆弱国家发表的研究报告显示，气候变迁已经摧毁气候脆弱国家约五分之一的经济增长。

来自非洲、亚洲、美洲和太平洋地区的55个发展中国家周三（6月8日）联合发布的研究报告指出，全球暖化造成的高温天气、降雨模式的改变和其他极端天气已对发展中经济体造成严重冲击。

该研究对比了已观察到的经济损失，以及模拟排除气候变迁影响的经济模型。结果显示，过去20年，气温上升和降雨模式的变化已经导致这些气候脆弱的发展中国家的财富减少20%或5250亿美元（约7219亿新元）。

虽对气候破坏最小 却承受高昂经济代价

报告指出，虽然环境脆弱的发展中国家对气候造成的破坏最小，但却承受高昂的经济代价，也没有财政能力解决气候变迁的后果。

“损失和破坏已经超过了金钱能衡量的范围，气候变迁摧毁了生命、生计、土地，甚至威胁我们的文化。”

报告序言作者加纳财政部长奥福雷—阿塔认为，报告为世界经济敲响了警钟，并呼吁各国采取行动，帮助最受气候变迁影响的国家。

碳排放较多富国至今没实现 每年资助1000亿美元承诺

碳排放较多的富有国家帮助发展中国家适应全球暖化的资助也无法到位。

2020年虽保证每年拨款1000亿美元给气候脆弱国家，但至今没有实现。

气候脆弱国家说，富有国家无法减少碳排放，加上补助资金的缺乏，损失和破坏随着气温的上升而进一步扩大。

联合国气候专家今年发表的关于全球变暖影响的具里程碑意义报告称，极端天气造成了直接的经济损失，可能会拖累经济增长长达10年或更长时间。

它说，非洲受到的影响最严重。一项估计表明，2010年非洲国家的人均国内生产总值（GDP）因之前20年全球变暖而降低了13%左右。

今年11月在埃及举行的联合国气候变化大会第27次缔约方会议（COP27）将会着重讨论气候变迁的损失和破坏，以及适应援助金。

发展中国家在去年的格拉斯哥气候大会虽成功将极端气候造成的损失和破坏提上讨论议程，但以美国为首的污染大国反对成立针对性的金融机制。

多个国际挑战也影响着事关气候的谈判，其中包括俄乌战争、冠病疫情的影响、能源与食品危机等。