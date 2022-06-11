重开边境设诸多管制 日本限制入境人数短期经济成效料不大

日本恢复接待外国游客，但对游客设定上限，并只限有导游陪同的旅游团入境。此外，规定所有旅行团在出发前必须为团员申请入境签证，以及在离境前72小时提交冠病检测阴性证明。

日本时隔两年，昨天（6月10日）恢复接待外国游客，但由于限制入境人数和其他诸多限制，预计松绑后，短期的经济成效不大。

与疫情前大不相同的是，日本只限有导游陪同的旅游团入境。此外，规定所有国家的旅行团在出发前必须为团员申请入境签证，以及在离境前72小时提交冠病检测阴性证明。

日本国土交通部长齐藤铁夫昨天在记者会上说：“日本将在兼顾防疫措施的同时努力恢复旅游，并发展经济活动。”鉴于签证受理需要时间，他在会上也表示，“要正式看到外国旅游团入境，或要等到月底。”

日本内阁秘书长松野博一昨日在记者会上说，“这次以旅行团开放的策略，能给地方经济带来效益。我们会在能掌控疫情的前提下，进一步考虑继续开放。”

日媒：7月10日参议院选举 之后才会真正开放

日媒引述匿名官员称，开放海外游客入境会使变异病毒流入的概率提高。当局之所以在入境人数上设限，还因为7月10日的参议院选举，唯恐疫情回弹产生负面影响。因此，日本真正开放会在参院选战之后。

日本是七大工业国里，唯一对游客设定上限的国家。本月每天允许2万个外国人入境，在这一条例下估计一天将迎来6000个游客。下月，将把上限调高到3万人。

日本观光协会数据显示，在疫情暴发之前，日本旅游业10年来都处于稳步增长，2019年达到3000万人次，外国人入境后的消费总额为4.8万亿日元（约500亿新元）。报道指出，每天引进6000名外国游客，所产生的经济效果以年推算约3200亿日元。这与疫前相比是天渊之别。

在日元汇率疲弱的此时，日本商家都渴望当局能尽快引入大批外国游客，为日本经济注入活力。

日本放送协会NHK昨日指出，日本大多数百货公司都引颈期盼外国游客入境。为了这次开放，一些大型百货公司策划推出各种高级品，准备迎接大手笔的“贵客”。日本观光旅游网站平台，除介绍旅游景点也大力以中文介绍日本商品。

消费数据显示，在疫情前，中国游客的购买力最强。日本一百货公司负责人指出：“只有中国观光客入境，才能看到真正的商机。”