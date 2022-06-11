调查指美国会大厦暴乱是一场“未遂政变” 特委会：特朗普试图推翻选举结果

特别调查委员会公开听证会上提呈了特朗普的亲信包括女儿伊万卡的视频证词，显示他们也不认同特朗普口口声声说总统选举存在舞弊。

（华盛顿综合电）美国国会调查去年1月6日国会大厦骚乱事件的特别委员会，周四举行首场公开听证会。委员会说暴乱是一场“未遂政变”，前总统特朗普试图推翻2020年总统选举结果而导致国会发生暴乱。会上提呈了特朗普的亲信包括女儿伊万卡的视频证词，显示他们也不认同特朗普口口声声说总统选举存在舞弊。

听证会在美东时间9日晚8时开始，在电视黄金时段现场直播。特别委员会主席、民主党众议员汤普森在开场陈词中形容，国会暴乱是一起意图阻挠美国民主及政权和平交接的阴谋，而特朗普是这场阴谋的核心，是他怂恿暴徒闹事。

汤普森说：“1月6日是一场未遂政变的顶点，正如一名作家在1月6日不久后所说的，这是一次明目张胆的企图，目的是推翻政府……暴乱绝非偶然，那是特朗普最后的顽抗。”

当天一批支持特朗普的示威者闯入国会大厦，导致当时正在认证总统选举结果的参众两院联席会议被迫中断。骚乱造成5人死亡、约140名执法人员受伤。

听证会上发布了一段约12分钟长的视频，当中包含了特朗普团队核心成员的证词。

前司法部长巴尔在视频中称，他曾告诉特朗普，有关选举被操纵的说法都是“胡扯”。特朗普的女儿伊万卡供证说，她认可巴尔的“大选不存在舞弊”的观点。伊万卡在特朗普任内担任白宫高级顾问。

伊万卡的丈夫库什纳也曾是特朗普的高级顾问，他的证词披露，特朗普的白宫法律顾问西波隆曾一再扬言要辞职。特别调查委员会副主席、共和党籍的切尼在听证会上对此表示，白宫法律顾问团队是担心国会大厦骚乱以及特朗普毫无根据地声称选举舞弊“可能涉嫌违法”，因此反复恫言要辞职。

在国会大厦骚乱时值勤的警察爱德华兹亲临听证会供证说，她看到同僚受伤流血，倒在地上，她自己“在其他人的鲜血中滑倒”，当时犹如“大屠杀现场，一片混乱”。爱德华兹头部受创，至今仍未回返工作岗位。

纪录片制作人奎斯德也到场作证，他拍摄了被控策划袭击的极右翼组织“骄傲男孩”闯入国会大厦的情况。他说，对“这伙人的规模、怒火和粗言秽语感到震惊”。

特朗普驳斥特委会调查 是对他的“政治迫害”

特朗普驳斥特别委员会的调查是对他的“政治迫害”，他在听证会当天通过社交媒体宣称，1月6日的国会骚乱“代表了我们国家历史上最伟大的运动”。

自去年卸任以来，特朗普一再坚称，他在2020年大选中输给民主党候选人拜登是选举大规模舞弊造成的，但这一说法已被多个法院、州选举官员和特朗普政府内的官员否定了。

特别委员会将在本月内举行另外五场听证会。共和党议员批评这些听证会举行的时机，声称这是民主党在11月中期选举到来之前，试图打压共和党的手段。

路透社／益普索公布的民调显示，许多共和党人不相信当局的调查结果。

受访的55%共和党人认为骚乱是极左翼示威者带头引发的，但联邦调查局已表示没有证据显示示威者是极左翼分子假冒的；尽管国会骚乱导致5人丧命，受访的58%共和党人认为多数示威者是和平守法的。