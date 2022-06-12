美国5月通胀率8.6％创40年新高 分析：民主党中期选举或丧失国会控制权

拜登再次把物价飙涨归咎于俄罗斯入侵乌克兰。不过通胀造成民怨沸腾，对拜登的打击明显，支持率不断下探。政治分析员认为，若无法短期内解决，有可能导致民主党在11月的中期选举中丧失对国会的控制权。

（华盛顿综合电）美国5月份通货膨胀率出乎意料地再创新高，美国总统拜登坦承，高通胀预计还会持续一段时间。

美国劳工部周五发出的每月数据显示，5月份消费物价指数同比上涨8.6％，是40年新高，超出各方预期。自去年10月以来，美国的物价指数同比涨幅已连续八个月高于6%。

能源价格过去一年飆升了34.6％，是2005年9月以来最大涨幅；食品价格急涨10.1％，是1981年3月以来首次涨超10％。

不包括能源和食品价格在内的核心通胀率同比增长6％，也超出预期。报告说，美国上月的住房、机票、二手车和新车等众多商品价格继续上涨，再创新高。

拜登周五在洛杉矶的民主党竞选筹款活动上说：“我们还得忍受这样的通胀一阵子……。它会逐渐下降，但我们得忍受一段时间。”他向人民保证，解决通胀仍是他的当务之急。

通胀居高不下对拜登是重大的打击，他的支持率早已因此不断下跌。政治分析员认为，这个问题对拜登政府的冲击日益扩大，有可能导致民主党在11月的中期选举丧失对国会的控制权。白宫希望在选民开始投票之前通胀会放缓。

中期选举距离现在还有近五个月，但一些州的选民在三个多月后会提早投票。

拜登政府一直对外强调它正在全力降低物价，包括释放战略石油储备和缓解供应链瓶颈，可是最新数据显示这些举措无法改善通胀，民怨肯定更大。

周五发表的密歇根大学消费者信心指数从58.4大降至50.2，是1980年以来的最低点。

拜登同日在洛杉矶港的另一项活动上表明理解人民的焦虑，但他声称，美国比任何国家都更有实力来解决通胀问题。他再次把物价飙涨归咎于俄罗斯入侵乌克兰。

通胀加剧，美国股市周五大跌。道琼斯工业平均指数下跌880点或2.73％，收市3万1392点。标准普尔500指数跌了2.91％，纳斯达克指数重挫3.52％。

曾担任白宫顾问的哈佛经济学家弗曼在推特上发文说：“这些通胀数据很可怕。即使不看一些特殊因素，情况也够糟了。”

美联储持续加息 经济衰退风险或升高

为了遏制高通胀，美联储在5月初宣布加息50个基点，近期也发出准备在6月和7月这么做的信息。

瑞穗国际的利率策略师麦凯乐说：“服务业通胀最近已出现加速迹象，这类通胀控制起来要难得多，可能需要美联储进一步收紧政策。”

国际货币基金组织（IMF）前首席经济学家布兰查德则说，美联储可能不得不加息至5％，才会让物价回到可控水平。

然而，美联储加快和加大升息的步伐，使越来越多经济学家认为，美国经济陷入衰退的风险正在上升。

美国企业研究所经济学家拉赫曼接受新华社采访时说，今年以来股票和债券价格下跌，已蒸发掉价值约12万亿美元（约17万亿新元）的美国家庭财富，若持续下去将加大明年初经济“硬着陆”风险。

美国消费者新闻与商业频道周四发表了向首席财务官进行的问卷调查结果，77％受访者认为2023年上半年美国经济将陷入衰退。