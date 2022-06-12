乌克兰吁西方加速输送武器 提供人道支援对抗痢疾霍乱

（基辅综合电）乌克兰周五继续向西方国家寻求更多援助，呼吁加速输送武器，好让乌军抵御装备更精良的俄罗斯部队，并提供人道支援，以对抗致命的痢疾和霍乱等疾病。

小城市北顿涅茨克已成为俄军在乌克兰东部推进的重点，激烈战斗仍在继续。乌南港市马里乌波尔则已在俄军围攻下化为废墟，市长博伊琴科说，该市的卫生条件正在急速恶化，街上满是腐尸。

博伊琴科告诉乌克兰国家电视台：“这里暴发痢疾和霍乱。这场战争已夺走2万多名市民的性命。不幸的是，随着这些传染病的暴发，将再有数以千计的马里乌波尔市民因此丢命。”

博伊琴科呼吁联合国和红十字国际委员会设法建立一条人道走廊，让滞留当地的居民离开这座城市。

乌克兰官员说，俄军穷追猛打的东部战事现在以炮战为主，而乌克兰在这方面火力远不及俄方。唯有在西方履行提供更多且更精良武器承诺的情况下，才可能扭转战局，包括美国和其他国家承诺提供的火箭系统。

乌俄大炮比例1对15

乌克兰军情局副局长史基比茨基接受英国《卫报》采访时说：“现在打的是炮战，一切都仰赖西方给我们的武器。乌克兰与俄罗斯拥有的大炮比例是1比15。”

自俄罗斯入侵乌克兰以来，德国是提供乌克兰最多武器的国家之一，但因迟于供应基辅当局声称所需的重型武器而遭外界批评。

俄乌战争已进入第四个月，乌克兰如今担心，西方国家可能很快会出现“战争疲劳症”。政治分析员认为，俄罗斯的目标是拖垮西方，让西方对战争感到倦怠。

“美国之音”报道，总部位于基辅的智库彭塔中心的政治分析师费申科说：“显然，俄罗斯打定主意要拖垮西方，现在正在把自己的战略建立在西方国家将会变得疲倦，且渐渐把言辞从好战转向更为通融的设想之上。”