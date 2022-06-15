布林肯：朝若进行核试验 美韩和盟友将迅速回应

（华盛顿综合电）美国和韩国警告，若朝鲜进行核试验，美韩和盟友将迅速作出回应，但两国仍希望通过对话化解危机。

美国国务卿布林肯会见到访韩国外交部长朴振。他过后表明，美国正与日本和韩国合作，“以在朝鲜进行这类试验时，能够迅速反应……我们也已做好调整长短期战备状态的准备。”

布林肯也说，在朝鲜改变立场之前，美方会继续对朝施压。但他重申美国对朝鲜“没有敌意”，美国准备在不预设条件的情况下与朝鲜谈判。

朴振也表明韩方愿意无条件与朝进行对话，并寻求更加灵活开放的沟通方式。

布林肯重申，对协助朝鲜发展导弹与核计划的中国和俄罗斯的个人及机构，华盛顿将继续实施制裁。

近几个月，朝鲜半岛局势紧张，美韩都认为朝鲜可能展开自2017年以来的首次核试验。

朴振指出，朝鲜领袖金正恩正处在“十字路口”，是要进行另一次核试验，引发国际进一步孤立和制裁，或是重返通过外交和谈判的道路，以化解朝核危机。“我认为朝鲜已经完成另一次核试验的准备，我认为只差做出政治决定。”

韩外长：中国应尽力劝阻朝鲜进行核试验

之前朝鲜无视联合国决议试射洲际弹道导弹，美国意欲加强对朝制裁，不过中国和俄罗斯在联合国安理会否决了这一决议。朴振表示，朝鲜的主要盟友中国应该尽力说服朝鲜，不要进行核试验。

朴振强调，在促使朝方重返对话与外交轨道方面，需要中国发挥积极作用。“我认为中国应该发挥非常积极的作用，让朝鲜相信，他们需要以新思维，来维护朝鲜半岛的和平与稳定。”

朴振透露，韩美已对尽早重启“延伸威慑战略协商机制”达成一致。如有必要，这个机制将讨论在韩国出动美军战略武器。布林肯说，此机制将在数周内启动。

此外，朴振承诺改善与日本的合作。日本是美国的盟友，但韩日关系长期紧张。

韩国前任总统文在寅政府在2019年表态，要终止与日本的一项重要情报互通协定，即《军事情报保护协定》（GSOMIA），华盛顿在最后一刻发出警告，韩国最终同意“有条件”延长协定。

朴振说：“我们希望这项协定尽快正常化，同时改善韩日关系，以应对来自朝鲜的威胁。”