欧洲疾控中心：传播速度更快 BA.4与BA.5料成主流冠病毒株

（法兰克福／悉尼综合电）欧洲疾病预防与控制中心说，奥密克戎亚型毒株BA.4和BA.5在欧洲的传播速度比其他变种更快，预料会逐渐成为主流毒株，住院和死亡病例也可能增加。

目前，欧盟多数国家这两种毒株的感染率还不高，但在一些成员国，这个占比持续上升。以葡萄牙为例，当地冠病确诊病例近期飙升，截至5月30日的一周里，BA.5毒株已占新病例的87%。

欧洲疾病预防与控制中心（ECDC）周一发声明说：“有关BA.4和BA.5增长趋势的报告显示，这两个变种将成为主流毒株。”

尽管BA.4和BA.5导致重症的风险看来不比奥密克戎其他变种来得高，但由于传播速度快，会导致更多病例，住院和死亡人数也可能上升。

中心呼吁欧洲各国对这个最新情况保持警惕，并继续监测冠病感染率，以及住院、重症和死例等反映疫情严重程度的指标。

BA.4和BA.5分别于今年1月和2月率先在南非发现，并在5月成为当地主流毒株。世界卫生组织3月把它们列入监察名单，欧洲疾控中心也把它们列为须关切的变种。

BA.4和BA.5 6月到8月料成澳洲主流毒株

迄今，BA.4和BA.5已在世界多国传播。在澳大利亚，专家预计这两种毒株可能在6月到8月的冬季里成为主流毒株。为加强防控疫情，澳洲第二人口大州维多利亚计划寻求联邦政府批准，为州内医院系统的医护人员接种第四剂冠病疫苗。

维州前线医护人员是全国最先接种冠病疫苗的群体之一。澳洲《时代报》（The Age）周一报道，维州州长安德鲁斯说，这些前线人员的疫苗保护力正在减弱，尽快为他们打第四针，对防止冠病病毒在医院传播至关重要。

维州过去两年一直是澳洲冠病疫情最严重的地区之一，周二新增6071起确诊病例和15起死亡病例。

目前，澳洲免疫技术咨询小组仅建议65岁以上或患慢性疾病的人接种第四剂疫苗。

昆士兰大学传染病专家格里芬指出，小组的建议是恰当的，但在医院等高风险环境中的人确实要有更好的保护。“为医护人员再打一针肯定有必要，同时也必须保持其他安全措施，例如确保通风和戴口罩等。”