报告：更多人不阅读重大新闻 对新闻信任度也下跌

（巴黎综合电）一项针对数码新闻的调研显示，越来越多人不阅读重大新闻，人们对新闻的信任度也下跌了。

英国牛津大学路透社新闻研究所周二发布的《2022年度数码新闻报告》指出，大部分受访者经常阅读新闻，不过，38%的人说他们经常或有时会避开冠病疫情、俄罗斯侵入乌克兰以及生活费高涨等重大新闻，高于2017年的29%。约36%的人尤其是35岁以下者说，阅读这类新闻令他们情绪不佳。

在南美洲的巴西最严重，选择避开重大新闻的人高达54%；在英国，近半（46%）的人不看大新闻。

据了解，人们不看重大新闻的主要原因是一再重复，特别是有关冠病疫情和政治新闻。

一个27岁的英国受访者说，“我刻意避开令我焦虑的事物以及对我情绪有负面影响的消息。我选择避开涉及死亡和灾难的新闻。”

一些受访者说，读了会引发争论的、让人觉得无能为力的新闻，他们宁可不读；有好些受访者说，好些新闻复杂，难以理解。

路透社新闻研究所这项调研覆盖46个国家与地区，共有9万3432人参与，其中2017个是新加坡人。

报告表明，由于这项调研通过线上问卷进行，因此调查结果无法充分代表传统线下媒介，以及年长者和收入较低群体的新闻消费习惯。

近七成芬兰受访者多数时候信任新闻

与此同时，人们对新闻的信任度也下跌了，一半受访国家的情况如此，但有七个国家的这一数据上升了。平均而言，有42%的人说，他们多数时候信任新闻，比疫情期间的44%低了两个百分点。不过，报告指出，受访者对大新闻的信任度还是比疫情前高。

近七成的芬兰受访者多数时候信任新闻，是受查国家地区最高；美国和斯洛伐克最低，仅有26%。

在亚太地区中，泰国受访者信任新闻的比率最高，达53%。日本第二，达44%。新加坡紧跟在后，为43%；在46个受访地区中，新加坡排第17位。

新加坡民众信任新闻的程度比起疫情前的2019年（42%）稍有提高，疫情暴发的2020年和2021年的比率分别为36%和45%。

南洋理工大学黄金辉传播与信息学院信息健全与网络研究中心主任艾申（Edson Tandoc Jr）副教授在报告中说，主流媒体仍然最受信任，但也受到数码媒体的冲击。

路透社新闻研究所所长尼尔森说：“许多人认为，媒体受政治操弄；只有小部分人相信，多数新闻机构将社会利益置于自家商业利益之上。”

年轻人倾向用网络平台获取新闻

年轻人现在越来越倾向于通过网络平台获取新闻。在18岁至24岁年龄层中，78%的人每周通过新闻聚合器、搜索引擎和社交媒体阅读新闻。同一年龄层中，40%的人每周使用TikTok；其中15%的人说，TikTok是他们的主要新闻来源，他们也使用这个平台寻找、讨论及分享新闻。

报告主要作者、路透社新闻研究所高级研究员纽曼指出，这个调查结果显示，新闻业面对极大挑战。

“记者认为最重要的课题，如各类政治危机、国际纠纷和全球大流行病，似乎正是让读者厌倦的新闻。”