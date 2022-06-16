日参院选战逼近 岸田派议员被曝“买春”丑闻

据多家日本杂志报道，丑闻的男主角是40岁众议员吉川赳，此前曾担任自民党青年局局长，以及内阁府兼政务次长。他在自民党内是岸田派的宠儿，还被称为岸田派系的“希望”。

日本参议院选战逼近，定7月10日投票。日本首相岸田文雄昨天（6月15日）誓言，将争取至少半数改选议席，进一步稳固政权。但日本周刊却大爆岸田派议员“买春”新闻，这不但有损执政党名声，也让岸田在这关键时刻遇到上台以来的第一宗大丑闻。

据多家日本杂志报道，丑闻的男主角是40岁众议员吉川赳，曾担任自民党青年局局长，以及内阁府兼政务次长。他在自民党内是岸田派的宠儿，还被称为岸田派系的“希望”。

吉川5月27日晚在东京汐留的一家高级烤肉店里约会就读于私立名牌大学的一名18岁女大学生，并支付了4万日元（约414新元）共度良宵。日本News Post seven网站公开两人离开餐馆，乘坐出租车前往一家豪华酒店的40张照片，入住“1236”房间。

这名女子后来以匿名“X”接受日本两家杂志社的采访，爆出吉川和她的各种谈话。报道称，吉川引诱她喝酒，还说：“你是学生，对吧？我对18岁女生感兴趣。”

日本今年4月起将选举年龄下调到18岁，但对20岁以下禁酒的条例不变。吉川爆出的买春丑闻，不但违反了这一饮酒条例，也严重打击自民党的声誉。讽刺的是，国会昨日通过了保护少女拍色情片的法案，而议员里却有人上演色情丑闻。

在自民党干部的指示下，吉川以离党试图撇开丑闻，但至今未露面引来反对党和舆论的更大批评。

这是岸田文雄上台以来爆出的最大丑闻，他昨晚在记者会上被问及这件事时说：“如果报道属实，这是一个直接影响到议员进退的问题。我认为，他有责任站出来对所做的一切负责。”

日本将设传染病管理厅 加强冠病防控

对于加强冠病疫情防控，岸田说，将在内阁官房设立内阁传染病危机管理厅，合并日本国立传染病研究所和日本国立国际医疗研究中心，建立相当于美国疾病控制和预防中心（CDC）的日本机构。

针对能源和食品价格的高涨，他说，将在政府内成立物价、工资、生活综合对策本部，应对物价上涨。

日本参议院选举提名定本月22日，下月10投票。参议院每三年举行一次选举，此次选举将改选参议院248个议席中的一半。此外，神奈川选区今年还将补选一个空缺议席，朝野各党将对125个议席展开争夺。

岸田对这次选举信心满满，他说：“面对内外课题堆积如山，我将继续努力、勇往直前，争取在参院选战中获取至少半数以上的议席。”

日本执政党目前在参众两院内占有大部分议席，岸田政府向本届国会提交的61项法案全部通过。这是自1996年以来，例行国会法案通过率首次为100%。分析指出，岸田的参院选举成绩必须维持之前所赢得的大部分议席。