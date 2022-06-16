坚守乌东地区不向俄军投降 战况吃紧乌克兰吁西方加快提供武器

北顿涅茨克市长斯特鲁克在投降期限后说，俄军从多方进攻，但乌军仍在坚守。“我们正尝试把敌军推向市中心。战况还在发展中，我们取得部分成功，也进行了战术撤退。”

（基辅综合电）乌克兰与俄罗斯军队周三（6月15日）继续在乌东卢甘斯克州北顿涅茨克市激战，乌军未按俄方发出的最后通牒投降，俄军则试图从多个方向攻击乌军。随着战况日益吃紧，乌克兰再度呼吁西方国家加快提供武器。

俄国防部周二向退守北顿涅茨克市（Sievierodonetsk）阿佐特（Azot）化工厂的乌军发出最后通牒，限他们在莫斯科时间周三上午8时（新加坡时间周三下午1时）之前“停止无意义的抵抗”，放下武器投降。

北顿涅茨克市长斯特鲁克在投降期限过去后说，俄军从多方进攻，但乌军仍在坚守。“我们正尝试把敌军推向市中心。战况还在发展中，我们取得部分成功，也进行了战术撤退。”他也说，乌军未被切断退路，但“逃生路线很危险”。

卢甘斯克州长盖代当天早前也说，乌军仍在防守北顿涅茨克，让俄军无法挺进到与北顿涅茨克只有一河之遥的利西昌斯克市（Lysychansk）。

乌方估计，除了守军，阿佐特化工厂内还有500多名平民。乌东分离地区“卢甘斯克人民共和国”官员则说，化工厂内可能有1000至1200名平民。

俄国防部宣布周三开放人道主义走廊，让平民离开这座工厂，但亲俄分离主义分子称，乌军的炮击破坏了疏散计划。

英国国防部周三说，经过一个多月激战，俄军已控制北顿涅茨克大部分地区，俄军大量使用火炮的城市战术，对这座城市造成广泛的附带损害。预料，俄军将继续强攻阿佐特化工厂与周边地区。

乌克兰总统泽连斯基周二晚发表每日视频讲话坦承，乌军在北顿涅茨克与哈尔科夫地区损失惨重。他强调，乌东顿巴斯地区保卫战“至关重要”，结果将决定哪一方会在未来几周占据上风。

泽连斯基再度呼吁西方国家提供先进反导弹武器。他说，一些俄火箭弹避开了乌方防御，造成人员伤亡。“我们必须坚持下去……敌军损失越大，继续侵略行动的力量就越弱。”

西方所承诺武器数量 乌方称只收到10%

乌克兰副防长马利亚尔周二说，乌克兰至今收到的武器数量仅为西方所承诺的10%。她呼吁西方就交付武器给出明确时间表，并说：“无论乌克兰多么努力，无论我们的军队多么专业，若无西方伙伴帮助，我们是无法打赢这场战争的。”

北约秘书长斯托尔滕贝格同日表明，乌克兰应获得更多重型武器，而北约已在加快行动。他指出，西方官员周三在布鲁塞尔开会时，将协调提供重型武器等进一步援助。北约成员国料在月底的峰会上，就新对乌军援配套达成一致，助乌军把苏联时期的老旧武器更换为北约标准的武器。

外交方面，法国总统马克龙周三说，欧盟须同乌克兰举行新的会谈，同时也须继续同克里姆林宫对话。他说：“到了某个时间点，泽连斯基总统必须同俄罗斯谈判，我们也要参与谈判，以提供安全保障。”

中国国家主席习近平周三同普京通电话时则说，中方愿同俄方继续在涉及主权、安全等核心利益和重大关切问题上相互支持。他也说，各方应该以负责任方式推动乌克兰危机得到妥善解决，中方愿继续为此发挥应有作用。