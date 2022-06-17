美国专家小组建议为五岁以下孩童接种冠病疫苗

（华盛顿综合电）美国食品与药物管理局（FDA）的专家小组一致建议，为五岁以下孩童接种冠病疫苗。当局预计很快会向辉瑞和莫德纳发出正式授权，最快下周就可以开始为当地五岁以下孩童接种。

在多数国家，五岁以下儿童是唯一未能接种冠病疫苗的年龄组别。专家小组成员、弗吉尼亚大学医学系教授尼尔森说：“年幼人口的巨大需求被忽视，这项建议能满足相关需求。”

食管局生物制剂评估暨研究中心主管马克斯指出，虽然研究显示，美国多数儿童已感染过冠病，但去年冬天奥密克戎病毒肆虐期间，婴幼儿的住院率很高，突显了为他们接种疫苗的迫切需要。

死于冠病零岁至四岁幼童 人数远高于严重流感

他说：“我们必须谨慎处理这个问题，不要因为病故者多数是年长者，就对染病儿童的死亡无动于衷……每一条生命都重要，疫苗可预防的死亡，是我们想尝试去做的。”

美国在冠病疫情期间有480名零岁至四岁的幼童感染冠病去世，远高于严重流感季节的死亡人数。

截至上个月，这个年龄层已有4万5000人住院，其中近四分之一在加护病房接受治疗。

美国食管局在内部审议开始前，发布了对辉瑞和莫德纳冠病疫苗的独立分析，认为这两款信使核糖核酸（mRNA）疫苗，都是安全和有效的。

辉瑞向当局申请批准在11周内，为六个月至四岁的孩童接种三剂三微克疫苗；莫德纳则申请批准为六个月至五岁的孩童接种两剂25微克疫苗，两剂间隔四周。

试验：引发抗体水平 与年龄较大者相似

两款疫苗都已对数以千计的孩童进行了临床试验，结果显示，他们接种疫苗后，出现与年龄较大组别类似的轻微副作用，所引发的抗体水平也相似。

辉瑞疫苗在预防感染方面的效能较高，达80%。莫德纳疫苗预防六个月至两岁儿童感染的效能为51%，预防两岁至五岁儿童感染的效能则为37%。

不过，辉瑞的数据所依据的案例数字很少，因此被视为初步数据；而且辉瑞疫苗也须接种三剂才能达到保护作用。辉瑞建议第一剂和第二剂间隔三周，并在接种第二剂的八周后，接种第三剂。

莫德纳疫苗则是两剂间隔四周，应可有效预防重症，莫德纳也在研究增加一剂追加剂，以提高预防轻症的效能。

不过，莫德纳疫苗注射的剂量较高，意味着接种者出现副作用的概率比接种辉瑞疫苗者来得高。

在接种辉瑞疫苗的两岁至四岁组别中，有33.7%出现一种副作用。接种莫德纳疫苗的三岁至五岁组别中，有58.9%出现发烧、头痛或疲劳等副作用。