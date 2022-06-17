拟移民或到海外工作 兰卡申请护照民众暴增

（科伦坡路透电）斯里兰卡陷入经济危机，持续的政治与经济动荡促使民众决定移民或到海外工作。移民局官员透露，最近，许多民众一窝蜂到移民局申请护照，导致工作量大增，令人不胜负荷。

护照申请审核负责人钱德拉尔说，移民局的160名工作人员已延长工作时间，并加强安全措施，发出的护照量也是平时的三倍。然而，每天仍有至少3000人提交护照申请表格。

根据斯里兰卡政府公布的数据，今年的前五个月，当局一共发出28万8645本护照，去年同期仅发出9万1331本护照。

村民跋涉170公里申请护照

另外，当局的线上申请系统已积压多月，许多新申请者无法获得预约时间。

钱德拉尔说，由于许多民众并不理解系统并不具备负荷高需求的能力，情绪也十分烦躁，因此应付这些民众十分困难。“民众非常愤怒，并责怪我们，但我们也无能为力。”

有村民跋涉170公里到首都科伦坡提交护照申请文件，部分人也在移民局外彻夜排队，希望能申请到护照。

33岁的服装工人勒诺拉说，她的丈夫在一家小餐厅当厨师，自从被裁后，她决定申请去科威特当女佣。目前，她每日的收入约2500斯里兰卡卢比（约6.80美元）。

她说：“由于没有煤气，食物价格也暴涨，我丈夫失业了，很难找到工作，薪水又很低。要养两个孩子根本不可能。”

斯里兰卡总理维克勒马辛哈警告称，该国在来临几个月将面临粮食危机。

政府经济管理不善及冠病疫情也导致该国外汇储备所剩无几，斯里兰卡的2200万人口面临食物、煤气、燃料和药物短缺的问题。

此外，货币贬值、高达33%的通胀率及长期政治与经济动荡也促使更多人选择移民。

斯里兰卡政府也支持更多国民到海外工作，为国家赚取外汇。该国央行数据显示，近几个月的汇款额减少近半。

联合国说，斯里兰卡面临暴发全面人道主义危机的风险，并已启动一项计划，向170万最脆弱的群体提供4720万美元援助。

斯里兰卡政府14日宣布，在未来三个月内，公共部门将实行“四天工作制”，即每周五休息，而且不会减薪，以便他们有时间在自家后院或其他地方种植农作物，以应对严重的食品和燃料短缺。

但这项措施不适用于在医院、港口、电力及水利等部门提供必要服务的人员。