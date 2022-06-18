美国官员争取拜习7月通电话

（华盛顿综合电）中美两国关系高度紧张之际，华盛顿两名知情人士透露，美国官员正在安排让总统拜登和中国国家主席习近平在今年夏天通电话。

知情者没有透露美方希望会谈重点会聚焦在什么课题，但拜登政府高官之前曾强调，为两国关系设置“护栏”（guardrails）的重要性，以避免关系滑向失控。

中美两国针对乌克兰、台湾和人权等问题意见分歧，两国也在为扩大对印太地区的影响而角力。北京指责华盛顿试图通过类似北约的联盟来围堵中国；北京最近和太平洋岛国签署安全和经济协议则引起美国和澳大利亚的警觉与不安。

美国驻华大使伯恩斯周四在布鲁金斯学会主办的一次活动上回答记者提问时说：“我们希望两国关系保持稳定，而这需要联系。当然，我们的终极渠道是我们两位元首之间的渠道，所以我们正在进行密集的外交。”

筹备通话工作的知情者透露，习拜通话最早可能在今年7月进行，但任何面对面会谈预计得等到今年较迟时候中共二十大闭幕之后。正在争取第三个任期的习近平自两年多前冠病疫情暴发以来就没有出过国。

当被问及习近平是否会和拜登通话时，中国驻美国使馆发言人刘鹏宇只在电邮中回复说，中美双方“有着顺畅的沟通渠道”。

白宫国家安全委员会一名发言人周四说，拜登政府继续为应付与中国的竞争保持开放的沟通渠道，但目前没有两国元首要进行通话或会晤的宣布。

拜登的国家安全顾问沙利文几天前刚与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在卢森堡会晤。白宫说，双方就很多地区和全球安全问题，以及中美关系的关键问题举行了“坦率、实质性和富有成效的讨论”。

拜登和习近平上一次近两个小时的视频通话是在今年3月18日，那也是两国元首在俄罗斯入侵乌克兰之后第一次交谈。白宫当时发布的会谈纪要显示，拜登警告中国，若为俄罗斯进攻乌克兰提供物质支持将面对后果。

中方发布的纪要更长，指习近平对拜登说，乌克兰局势发展到这个地步“是中方不愿看到的”。习近平说：“国家关系不能走到兵戎相向这一步，冲突对抗不符合任何人的利益。”