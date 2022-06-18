英国研究：与其他变种毒株比较 感染奥密克戎出现长期后遗症风险较小

（路透综合电）英国研究显示，与之前的冠病变种毒株相比，感染奥密克戎后出现长期后遗症的风险比较小。

这是伦敦国王学院的研究成果，也是首个经过同行审核的同类研究。

研究员发现，英国在奥密克戎疫潮期间，感染奥密克戎者出现长期后遗症的概率，比感染德尔塔者低了20％至50％；这个概率会因患者年龄和接种最后一剂疫苗多久而不同。

冠病长期后遗症的常见症状包括脑雾（思维迟钝）、疲劳、呼吸困难、味觉嗅觉失灵等，可持续数周甚至数月。

英国国家统计局上个月说，境内有43万8000人在感染奥密克戎后出现长期后遗症，占所有“长冠病”患者的24％。

研究显示，在2021年12月至2022年3月奥密克戎疫潮高峰期间，5万6003名研究对象中，有4.5％出现长期后遗症。相比之下，在2021年6月至11月德尔塔疫潮期间，4万1361名研究对象中，有10.8%出现这类状况。

不过研究员指出，这并不意味着“长冠病”患者人数在减少。在奥密克戎疫潮期间，虽然出现长期后遗症的风险较低，但由于奥密克戎传染力更强，感染的人更多，因此出现长期后遗症的绝对人数其实也增多了。

领导这项研究的伦敦国家学院高级临床讲师史蒂夫说，此前针对其他冠病变种毒株的研究显示，在引发长期后遗症的风险方面差异不明显。因此，为什么奥密克戎引发后遗症的风险可能较低，还须进一步研究。

研究：染冠病后接种疫苗者对奥密克戎抵抗力更强

另一个跨国大型研究显示，感染过其他冠病变种病毒并接种了三剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗的人，最能够抵御奥密克戎。

卡塔尔和纽约的威尔康奈尔医学院联合两国多个医学研究机构以及世界卫生组织，今年初在卡塔尔处于奥密克戎疫潮期间，针对当地100万人进行研究。

结果发现，在没有接种冠病疫苗的人当中，以前感染过其他变异病毒的人，同没患过冠病的人相比，感染奥密克戎BA.2的风险低了46.1%；如果没患冠病，但打了两剂瑞辉疫苗后再打追加剂，感染风险低了52.2%；如果患过冠病，再加上三剂mRNA疫苗，风险可大降77.3%。

这个结果证实，感染过冠病的人如果接种疫苗，对奥密克戎的抵抗力会更强。此外，不论是接种或是染疫而获得的保护都很强，日后若染疫或再染疫，住院和死亡风险可少过70%。