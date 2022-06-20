俄调集兵力加强对北顿涅茨克攻势

（基辅综合电）俄罗斯正在乌克兰东部地区调集军力，加强对卢甘斯克州北顿涅茨克市的攻势，同时再度向乌东北部城市哈尔科夫市挺进。北约秘书长斯托尔滕贝格警告，俄乌战争可能持续数年，西方须做好长期支持乌克兰抗战的准备。

卢甘斯克州州长盖代周六说，俄罗斯正从其他战区调派预备役部队到北顿涅茨克，要全面攻占这座城市。“今天、明年或后天，他们将投入所有后备部队……他们已集结很多人。”

盖代说，俄军控制着北顿涅茨克大部分地区，并正使用所谓的爬行战术，“试图一步一步、一米一米地推进”。他指出，俄军全天候进行炮击，“卢甘斯克地区没有安全的地方”，并呼吁西方尽快运来远程武器。

华盛顿智库战争研究所分析员认为，俄军很可能在数周内拿下北顿涅茨克，但代价是必须把大部分兵力集中到这个小地方。

盖代目前身在北顿涅茨克附近的利西昌斯克市（Lysychansk）。他警告，俄军或切断利西昌斯克的补给路线，试图包围与攻打这座城市。

利西昌斯克守军正在挖掘战壕和设置路障，为潜在的巷战做准备。当地居民仅有10%留在当地，他们没有手机网络和水电供应，只能栖身于地下室与用篝火煮食。

盖代的车上有一把半自动步枪，身上穿的防弹夹克也塞满子弹。他说：“如果需要，我会战斗。”

俄罗斯国防部星期天说，俄军对北顿涅茨克攻势顺利，已拿下东郊的梅约尔金区（Metyolkine）。乌方则说，乌军阻挡了俄军对附近村庄的攻势，“敌人已撤退，并在重组”。

俄国防部发言人科纳申科夫说，俄军远程巡航导弹击中了乌中南部第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）一个指挥中心，击杀了乌方将军和军官。俄军也空袭哈尔科夫一座坦克维修厂，摧毁两个多管火箭发射系统。

乌克兰内政部顾问德尼申科星期天说，乌克兰第二大城市哈尔科夫的局势也相当艰难，俄军正试图“让哈尔科夫成为前线城市”。

乌克兰总统泽连斯基星期天到黑海城市尼古拉耶夫鼓舞军队士气，他在回程中说：“我们不会把乌南让给任何人。我们将收复属于我们的一切，这片海域将是乌克兰的，也会是安全的。”

北约秘书长：西方不能放松对乌克兰支持

与此同时，北约秘书长斯托尔滕贝格呼吁西方坚定不移地支持乌克兰。德国《星期日图片报》引述他的话说：“我们必须为战争可能持续多年做准备。我们不能放松对乌克兰的支持。”

此前一天，英国首相约翰逊也强调，为乌克兰提供长期支持很重要，并警告西方盟友不要因战争旷日持久而产生倦怠感。