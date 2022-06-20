天气恶劣俄乌战事和需求反弹导致 泰式辣椒酱爆米花等食品全球短缺

（纽约彭博电）全球各地的餐馆和杂货店今年夏季面对畅销食品供应短缺，从爆米花到泰式辣椒酱等，不一而足。这些食品价格腾涨，而且货源奇缺，让餐营业者大伤脑筋寻找替代货源。

过去几个月，澳大利亚的生菜、日本的洋葱和意大利香肠，甚至德国的瓶装啤酒，都陷入货源短缺情况。不过，问题通常不在于产品本身的缺乏，而更多是与全球供应链紧张有关。这是一连串的因素造成的，从恶劣天气到冠病大流行，再到地缘政治紧张局势和需求反弹。

当制造商无法生产足够的玻璃瓶和铝罐时，就会影响汽水和啤酒等商品的供应。集装箱短缺和劳动力市场紧张加剧了供应链挑战。俄罗斯入侵乌克兰使问题雪上加霜，战争切断了谷物和食用油的供应，导致食品和能源价格飙升。

紧缺物品列表的最新产品之一是泰式拉差辣椒醬（Sriracha）。由于缺乏辣椒，制造商汇丰食品被迫停产。消费者争相囤货，有些人感叹这是“今年最糟糕的消息”和“末日来临”。

德国啤酒面临瓶子短缺，部分原因是为酿酒商提供玻璃的乌克兰正在打战。据《纽约时报》报道，啤酒厂正在敦促顾客归还空酒瓶。

美国的爆米花短缺，让电影观众担心少了这看电影的零嘴。而这不仅跟盖子、杯子和纸袋等容器供不应求有关，还因为农民可能会放弃玉米转而种植更有利可图的作物。

麦当劳肯德基 番茄薯条供不应求

如今蔬菜也更难买到。澳洲的生菜短缺促使肯德基在汉堡中夹入卷心菜。肯德基称今年早些时候澳洲一些地区发生严重洪灾后导致供应链中断。在英国，麦当劳不得不把汉堡里的番茄，从两片改为一片。番茄短缺是因为天然气价格飙升，英国农场主再也无法像以前那样为温室供暖，使得番茄无法大量成熟。

在麦当劳不得不停止在几个国家销售大份装薯条后，全球马铃薯短缺受到关注，原因是供应链混乱导致发货放缓。新加坡的肯德基用华夫饼状薯条代替薯条。在肯尼亚，当肯德基因运输延误而薯条售罄时，社交媒体用户呼吁抵制这家快餐连锁店不使用当地马铃薯来解决短缺问题。

在日本，从洋葱到意大利香肠都短缺，这意味着餐馆不得不从菜单中删除某些菜肴。由于泰国劳动力短缺，家庭式意大利连锁餐厅萨莉亚（Saizeriya）暂停了烤鸡主菜。在非洲猪瘟爆发后，日本暂停从意大利进口猪肉和腌肉，萨莉亚还停止供应意大利香肠开胃菜。

企业云财务管理软件公司Coupa的供应链战略副总裁德巴说，企业领导者需要重新考虑他们生产和采购的方式和地点。通过新技术和更好的规划，他们可以减少潜在的延误和收入损失等。