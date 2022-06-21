不满薪资跟不上通胀 英国5万多铁路工人本周发动三天大罢工

（伦敦综合电）英国本周将面临通胀飙升、工人大罢工，以及经济衰退风险上升的局面，这一系列挫折将勾起人们的1970年代记忆。

英国5万多名铁路工人本周二、周四和周六要发起罢工，表达对资方冻结工资和裁员的不满。

初步估计，在铁路工人大罢工下，至少一半列车会停运三天。不过，铁路公司警告，这整周都会出现交通大乱情况，一些不受罢工影响的线路服务也会减少。英国各级学校警告，眼下正是全国考试时节，成千上万参加考试的学生将受冲击。在这冠病挥之不去的时期，到医院求诊和探病的人也将受影响。

英国铁路、海事和运输工会（RMT）指出，薪资跟不上通胀，但与资方谈判没有进展，铁路工人不得不罢工。

RMT主席林奇说，铁道工人至少两年没有获得加薪；他也不满铁道公司要把每周工时从35小时增加到40小时。“资方告诉我们的维修工人，将裁掉3000个职位。我们的工作时数将加长，而在这同时薪水却缩水了。”

英国5月通胀料达9.1%

林奇呼吁各行各业工会一起行动，展开1926年以来的首次英国全国大罢工。

由于俄乌战争、供应链中断和冠病防疫限制放宽等推高能源和食品价格，世界各国正遭受创数十年新高的通货膨胀打击。

英国本周三公布的最新通胀率将凸显问题的严重性，预计5月份消费物价指数升幅将高达9.1％；英国央行还表示，今年晚些时候通胀率将攀升至11％以上。英国政府上周确认，包括4月份在内的三个月的经济萎缩了，这是冠病疫情期间最弱表现。

英国当前困境的最大特点是，薪资增长步伐远慢于商品服务成本速度，工人实际收入写下20年来的最大降幅，这重新唤起了工会对低薪的愤怒。这种情绪在公共服务部门广泛存在，初级医生、邮政工作人员和交通管理人员也在考虑采取行动。

约翰逊政府和英国央行正通过严格掌控薪资以及暗示加快加息步伐，来应对不断恶化的通胀前景，然而这可能会使经济陷入更持久的低迷。

英国著名智库财政研究所主管保罗·约翰逊星期天告诉泰晤士电台，英国央行“可能不得不让经济进入衰退，这样才能让经济摆脱通胀”。

《金融时报》援引50位高管的话报道，伦敦金融家都在担心具有破坏性的经济衰退出现。英杰华总裁布兰克说，“经济衰退的风险看起来确实存在。我们认为增长前景疲弱，经济停滞可能性很高。”