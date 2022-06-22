全球第七个具发射能力国家 韩国成功发射火箭搭载人造卫星入轨

这是韩国第二次发射世界号火箭，它搭载一颗180公斤重的卫星和四颗立方体卫星，用于检验火箭发射性能。世界号去年10月首次发射，但因第三级发动机熄火早于预期，未能将模拟卫星送入预定轨道。

韩国政府昨日宣布，成功发射“世界号”国产火箭，火箭搭载的人造卫星成功进入预定轨道。这是韩国首次利用自主研发运载火箭发射人造卫星，成为全球第七个拥有自主卫星发射能力的国家。

世界号火箭昨日下午4时（新加坡下午3时）在全罗南道高兴郡的罗老宇航中心发射升空。火箭起飞2分3秒后，在62公里左右高度成功分离出一级火箭。下午4时03分左右，卫星整流罩成功分离，随后二级火箭也分离。世界号之后继续正常飞行，下午4时13分左右三级火箭发动机停止运行，到达了目标轨道。接着在下午4时16分左右完成箭星分离。

韩国科学技术信息通信部部长李宗昊昨日召开记者会宣布，世界号进入目标轨道，完成箭星分离，卫星也已进入预定轨道运作。他说，今天迎来了韩国科学技术领域和历史上具有里程碑意义的瞬间；韩国的天空豁然开朗，科技取得了伟大进展。

300韩企千多人参与研发 总投资额约21亿元

这是韩国第二次发射世界号火箭，该火箭搭载一颗180公斤重的卫星和四颗立方体卫星，用于检验火箭发射性能。世界号去年10月首次发射，但因第三级发动机熄火早于预期，未能将模拟卫星送入预定轨道。

世界号运载火箭长47.2公尺、重200吨，从2010年3月起投入研发，以将1.5吨级的实用卫星送入地球低轨（600公里至800公里）为目标设计而成。12年多来，300个韩国企业和1000多名研究人员参与研发，总投资将近2万亿韩元（约21亿新元）。

韩国自1990年代初就具备人造卫星的制作技术，但是全部的发射任务都必须委托其他国家来进行。2013年，韩国首次从本土成功发射了一颗卫星，但那枚称为“罗老号”的运载火箭，其第一节是由俄罗斯人制造的，因此也不算完整的自制。

韩国科学技术信息通讯部研发政策室长高瑞坤指出，目前全球宇宙产业市场规模大约300万亿韩元，其中韩国仅占1%左右。现在有了韩国自研的火箭，可以准确地在韩国想要的时候发射，也可以发射想要的卫星，期待可以扩大韩国在宇宙市场上的地位。

韩国计划在未来几年，再进行四次世界号火箭的发射任务。还有向月球发射探测器的计划。