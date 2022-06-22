加拿大提升北极防御系统 应对俄高超音速导弹威胁

（渥太华综合电）加拿大的北极航空和导弹防御系统将会升级，以应对日渐加大的俄罗斯高超音速导弹等新技术的威胁。

加拿大国防部长阿南德周一在位于安大略省特伦顿的加拿大最大空军基地宣布，加拿大未来六年将投入49亿加元（约52.4亿新元），用于提升“北美防空司令部”（NORAD），以及为北方预警系统更新换代。

这些经费将用来提升负责侦测从地平线飞来的轰炸机或导弹的陆基与卫星雷达，以及提升能监控来自北极空中与海上的、具有“分类能力”的传感器网路。这些都是北美防空司令部与北方预警系统现代化的项目。在2月24日俄罗斯挥军入侵乌克兰后，这些系统的更新已加速进行。

NORAD的全面更新计划包括部署远程传感器和用于追踪地面移动物体的卫星，并更换北方预警系统。这套冷战时期美国和加拿大共同使用的老化预警系统由阿拉斯加到魁北克北部近50个短程与长程雷达站组成，它最初是为监测远程轰炸机而设计的，没有应对现代导弹威胁的能力。这些雷达站原本的作用是监测北冰洋面，新设备还可以监测太平洋和大西洋。

军事专家早已催促加美政府更新NORAD系统，以强化保卫北美大陆的能力，因为这套设立于上个世纪五十年代的设备主要功用是监测来自苏联的轰炸机，它无法追踪巡航导弹和超音速导弹。二者都在俄罗斯对乌克兰的侵略中发挥了重要作用。

这笔49亿加元的资金是2022年预算中承诺的80亿加元额外国防开支的补充资金。安南德告诉记者，对加拿大而言，这次拨出新经费是“近40年来对北美防空司令部最有意义的更新”，那让加拿大能将视线往北推，确保加拿大能够因应快速移动的威胁。