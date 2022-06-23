分析：自民党日参院选举 若增议席岸田党内地位更稳

将于7月10日投票的日本第26届参议院选举昨日开跑，125个改选议席，共有九个政党的545名候选人参选。分析指出，首相岸田文雄领导的自民党如果能够在这次选举中增加议席，将能巩固岸田的党内地位，同时有助于自民党尽快落实修宪等军事政策。

日本参议院总议席是248席，每三年有一半议席改选。昨天是提名日，据统计，无论是提名总人数或是女性候选人数都创历史新高。在545名候选人中，女性有181人，占了整体的33.2%。

自民党此次的目标是要与执政伙伴公明党携手在参议院内维持半数以上议席。目前，执政党在参院的不改选势力是69个议席，必须至少拿下56个议席才能达标。

在选战开跑的昨日，岸田选在2011年东日本大地震的核灾区福岛为自民党候选人助选。岸田发言时说：“这次选战，我们希望选民仔细思考，是哪个政党最能在经济重建、对抗疫情，以及应对乌克兰战事引发的物价高涨中拿出成绩？”

反对党批评 任日币贬值引致“岸田通胀”

对于物价高涨，一些反对党认为岸田政府是在容忍日元贬值，令日本民众的处境雪上加霜。最大反对党立宪民主党将当前的物价高涨命名为“岸田通胀”。岸田之前提出在五年内增加军费，也成为该党攻击的目标。党魁泉健太说：“在俄乌战争的背景下，确实不能忽视安全问题，但要让军费翻倍，教育和福利的开支怎么办？我们不要一个为了军事而忽视了民生的政党。”

《朝日新闻》昨日分析，自民党只要过了这次大选一关，接下来三年因没有全国选举，就是该党通过法案的“黄金三年”。

另外，自民党一直有意修宪，以推翻二战后宪法的“禁军”条款。《朝日》认为，在野的日本维新会和国民新党都是主张修宪的政党，前者去年众院选战中的战绩不凡。如果修宪势力在这次选战中超过三分之二，不排除将带动日本政界加速提交修宪法案。