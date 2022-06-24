42国共出现2103猴痘病例 全球唯一疫苗产商：能满足需求

（哥本哈根综合电）至今全球已有42个国家报告2103个猴痘病例，全球唯一生产猴痘疫苗的公司表示，眼下能够满足全球对这疫苗的需求。

世界卫生组织专家委员会定于日内瓦时间周四开会，讨论在全球蔓延的猴痘疫情，并决定它是否构成全球卫生紧急情况。这个一天会议预料在周五发表会议声明。

目前医药界还没有专门针对猴痘病毒的疫苗，但丹麦公司巴伐利亚北欧（Bavarian Nordic）开发的天花疫苗Jynneos（在欧洲为Imvanex，在加拿大为Imvamune）已经证明，在预防猴痘上至少有85％的效能。猴痘与天花密切相关，但严重程度要轻得多。

巴伐利亚北欧于2019年获得美国食品与药物管理局认可，它生产的Jynneos可用于预防天花和猴痘；该公司也正向欧洲当局申请，认可Jynneos为可防猴痘的疫苗。

巴伐利亚北欧公司副总裁索伦森在哥本哈根总部受访时说，无论是在接触猴痘病毒前或后，都可以接种猴痘疫苗来对抗病毒。“即使你是在接触到病毒的数天后才接种疫苗，也能够受到保护。”

年产量达3000万剂疫苗 欧美中东亚洲国家已下订单

索伦森透露，欧洲卫生应急准备和响应局（HERA）已为27个欧盟国家，以及挪威和冰岛购买超过10万剂猴痘疫苗。美国也在现有库存之上再订购50万剂猴痘疫苗。加拿大也已向巴伐利亚北欧公司下了订单。

索伦森拒绝透露还有哪些国家订购了疫苗，他只是透露，除了欧美国家外，一些中东和亚洲国家也下了订单。

巴伐利亚北欧公司只有一个生产设施，但是年产量达3000万剂疫苗，有信心可以满足全球需求。索伦森说：“以目前全球需求来看，我们的供应应付得来。”

猴痘病毒1958年首次在猴子身上发现而得名，它可通过密切接触在动物与人、人与人间传播。此前，猴痘主要在非洲西部和中部地区流行，但近几个月以来，猴痘疫情已在非洲以外多个国家暴发，且许多感染者没有猴痘流行地区旅行史。

感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在数周内康复，但也有患者出现严重症状甚至死亡。