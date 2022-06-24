约翰逊：俄军或资源耗尽战争势头数月趋缓 须提供乌军反攻援助扭转局面

（柏林综合电）英国首相约翰逊说，随俄罗斯军队耗尽资源，俄军在乌克兰战争中的势头将在几个月内趋缓，国际社会须为乌军提供展开反攻所需的援助，协助乌方扭转局面。

乌克兰再促盟友 加快运送重型武器

乌克兰方面警告，乌东卢甘斯克州保卫战正进入“可怕高潮”，再次敦促盟友加快运来重型武器。

《南德意志报》周三引述约翰逊的话报道，俄军虽在乌东顿巴斯地区持续推进，但同时损失了大量人员与武器。他说：“英国国防情报部门认为，未来几个月，俄军可能因资源耗尽而失去动力。到时，我们必须协助乌克兰人扭转势头。我将在七国集团（G7）首脑峰会上提出这一点。”G7领导人定本月26日至28日在德国会晤。约翰逊说：“只要乌克兰人能发起反击，我们都应予以支持，提供他们要求的军备。”

被问及乌克兰战胜或俄罗斯战败会是怎样的情况，约翰逊回应说：“我们至少要恢复到2月24日开战前的状态，并把俄军逐出他们侵略的地区。”

乌克兰总统泽连斯基周四呼吁盟友提供更快与更大的武器，让乌军能够在战场上匹敌俄军。

泽连斯基顾问阿列斯托维奇警告，卢甘斯克州姐妹城市北顿涅茨克（Sievierodonetsk）与利西昌斯克（Lysychansk）的战事正进入可怕高潮。

泽连斯基在视频讲话中强调：“我们必须解放我们的领土，赢得胜利，但行动还要再加快。”他说，俄罗斯的目标没有改变，俄方正通过大规模空袭与炮击，“一步步摧毁整个顿巴斯地区”。

英国军方周四发表战况评估，自6月19日以来，俄军可能已向利西昌斯克南部入口推进超过五公里，进一步加大对利西昌斯克和北顿涅茨克施压。但与此同时，俄军把包围网扩大至涵盖顿涅茨克西部地区的努力陷入了停滞。

欧盟料于周四授予乌克兰 欧盟候选国资格

卢甘斯克州州长盖代说，利西昌斯克全市都处于俄军炮击范围内，为防被包围，乌军或撤退到新阵地。他也说，俄军已攻占北顿涅茨克南部两个定居点，但仍未完全占领这座城市。

欧盟料于周四授予乌克兰欧盟候选国资格，这有助于提振乌军士气，同时也会进一步惹恼俄罗斯。

除了两军交锋，战争引发的全球粮食危机也备受国际社会关注。乌克兰政府周三淡化了在联合国斡旋下，同俄罗斯达成恢复黑海谷物出口协议的可能性。

乌克兰外交部发言人说，乌克兰欢迎联合国秘书长古特雷斯为解除俄方对乌克兰港口封锁所做的努力，但至今乌克兰、俄罗斯、土耳其与联合国之间的谈判未能促成任何具体协议。发言人也强调，安全仍是乌方的关键

考量。

参与斡旋的土耳其周三说，土方与俄方在莫斯科举行了具建设性的会谈，土方、俄方、乌方与联合国将在未来几周举行四方会议。俄方已允许土耳其一艘货船安全驶离乌克兰南部马里乌波尔，是自俄乌冲突爆发以来首次有外国船只离开这个港口。

另一方面，俄罗斯总统普京周三向金砖国家工商论坛发表视频演讲指出，面对石油制裁的俄罗斯与印度和中国的贸易已经加强。

普京说，今年首三个月，俄国与巴西、印度、中国和南非的贸易总额增长了38％，达到450亿美元（约625亿新元）。