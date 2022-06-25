美通过枪支管制法案取得历史性突破 但纽约州携枪限制法被推翻凸显社会分歧

这项法案包括对18岁到21岁购枪者采取更加严格的背景审查、使执法人员更易没收“危险”人员枪支、以及拨款加强校园安全建设以及心理健康教育等。

（华盛顿综合电）美国参议院周四（6月23日）通过一项枪支管制法案，在枪支为患问题上取得历史性的突破；不过，美国最高法院也在同天推翻纽约州限制民众在外隐蔽携枪的法律，凸显美国国内在枪支政策上的严重分歧。

美国参议院周四以65票赞成、33票反对通过了枪支限制法案，有15名共和党籍议员加入民主党阵营投下赞成票。

该法案包括对18岁到21岁购枪者采取更加严格的背景审查、使执法人员更易没收“危险”人员枪支、分别拨款20亿美元和110亿美元加强校园安全建设以及心理健康教育等。

众议院将在周五对法案进行表决，过后将由总统正式签署成为法律。

在推动这项法案时，民主党人试图列入更严格的管控措施，如禁止突击步枪和大容量弹匣，但因共和党的反对而作罢。

上个月，纽约州布法罗市和得克萨斯州尤瓦尔迪市先后发生大规模枪击案件，共导致31人丧命，再引起枪支管控讨论，促使两党议员重启陷入僵局的谈判。新版本法案是参议院两党议员经过数周闭门商议才达成一致。

法案在参议院通过后，拜登发文说，它让学校和社会更加安全，并敦促众议院迅速表决。

参议院多数党领袖、民主党人舒默指出，虽然该法案无法根除枪击暴力，但这是向正确方向迈出的迟来的一步。“今晚，美国参议院达成了几周前许多人认为不可能的事。我们通过了近30年以来第一项重大枪支安全法案。”

参议院共和党领袖麦康奈尔称这项枪支管制法案“合乎常理”，不仅保护了宪法规定的公民持枪的权利，又可以使在学校的学生更加安全。

纽约持枪限制法被推翻 拜登：违背常识和《宪法》

然而，在参议院通过枪支管制法案当天，美国联邦最高法院则以6票赞成、3票反对，裁定纽约州一项持枪限制法无效。

这条法律于1913年在纽约州生效，人们得证明有携带枪支的特殊需要，才能获得在公共场合携枪的许可。

最高法院大法官认为，纽约州这条法律与美国宪法第二修正案中“持有和携带武器权利”相左。

保守派大法官托马斯在裁决书中写道，联邦最高法院认定纽约州这一法律违反美国宪法。自由派大法官布雷耶则认为，该裁决将为各州遏制枪支暴力工作增加负担。

拜登强烈谴责最高法院这一裁决。他强调，最高法院推翻纽约州这项具有百年历史的法律，既违背了常识又违背了《宪法》，将会对所有人造成严重困扰。

纽约州州长霍楚尔称法院这一裁决剥夺了各州保护民众的权力，并承诺会在7月组织特别立法会议，讨论在较敏感区域限制枪支。

加利福利亚州和华盛顿州等其他五州有与纽约州相似的枪支管控法律，因此也会受到最高法院最新裁决的影响。

加州总检察长邦塔承认有关条款不再合法，但他透露，当局将根据最高法院新裁决仔细修法，在新裁决允许的范围内最大程度限制民众持枪，包括持枪许可证申请资格及哪些地区允许持枪。“对持枪者危险程度评估须是全面性的，我们会参考申请人的犯罪记录以及其他公开信息，考量持枪申请人是否对他人构成威胁。”