美生物学家：猴痘人传人能力已增强

（纽约／日内瓦综合电）美国生物学家主张，猴痘病毒已经跨过持续在人与人之间传播的进化门槛。世界卫生组织周四（6月23日）说，至今已有近50个国家和地区报告3200起猴痘病例。

人们现在注意到猴痘病毒在各地迅速公开传播，但事实是该病毒悄悄在人群里传播已经有好些年。

美国西雅图弗雷德·哈金森癌症研究中心进化生物学家贝德福德（Trevor Bedford）说，至今获得的猴痘病毒遗传信息显示，过去几年猴痘病毒在人与人之间传播的能力增强了。“猴痘病毒遗传信息显示，这事在2018年发生。”

专家警告，如果人类成为猴痘病毒主要宿主，猴痘疫情暴发将会更频繁、将更难控制。

宾夕法尼亚州立大学人类学家弗里安（Sagan Friant）警告，猴痘病毒是一种人畜共患病，既可以从动物传播给人，也可以从人传播给动物，并在人畜间形成相互传播的感染链。猴痘疫情持续时间越久，病毒找到新宿主的可能性越高。

猴痘是包膜双链DNA病毒，基因组较稳定，变异速度慢，但同2018年猴痘病毒相比，近期猴痘病毒已有近50个突变，传播力已大大增强。

世界卫生组织周四在日内瓦召开紧急委员会会议，组织总干事谭德塞致词时公布，在过去六周内，已有近50个国家和地区报告3200起猴痘病例，以及一起死亡病例。

他说，猴痘病毒正在人与人之间传播，疫情严重程度“可能被低估”。多个国家已经明确表示，发现猴痘在当地出现了社区传播。

他补充说，在新受影响的国家，疫情主要发生在男男性行为者，以及近期曾与新伴侣或多个性伴侣发生亲密接触的人。

疫情如何定性 世卫近日宣布

世卫组织突发事件委员会（IHR）将在近日宣布，猴痘疾病暴发是否构成“国际关注的公共卫生突发事件”（PHEIC）。

美国疾病控制与预防中心（CDC）周四说，除了有出国旅行史的猴痘确诊病例，有证据显示猴痘病毒已在美国社区传播。截至本月22日，全美23个州和哥伦比亚特区已经报告156起猴痘病例。

CDC传染病与痘病毒专家拉奥在周四说，这些社区病例主要发生在男男性行为者身上，但也有女性受到感染。当局也接获确诊病例的家庭成员和密切接触者感染猴痘的报告。

拉奥说：“我们得知世界各地的一些密切接触者，在与感染猴痘的家庭成员共用一些用品例如床单和毛巾后感染猴痘，因此，猴痘传播不仅限于亲密接触者。”