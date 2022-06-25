宣布地震搜救行动结束 阿富汗吁国际社会提供救援物资

（喀布尔综合电）阿富汗官方在地震发生两天后宣布结束搜救行动，由于药物和其他关键援助品严重短缺，阿富汗呼吁国际社会提供救援物资解燃眉之急。

阿富汗灾难应对部发言人哈卡尼周五宣布搜救已经结束，但没有解释为何当局在地震发生约48小时就叫停搜救行动。

哈卡尼只说，地震至今已造成1000人死亡，约2000人受伤，一些人伤势严重。

地震导致一万个多所房屋局部或全部损毁。受暴雨、山体滑坡等气候灾害影响，搜救行动困难重重，救援人员难以到达偏远山区。

哈卡尼说，阿富汗没有足够关键物资救治伤员，“我们需要医疗援助和其他必需品，因为这是一场大灾难”。

阿富汗东部靠近巴基斯坦边境地区周三发生5.9级强震，邻近国家都有震感。这次地震是阿富汗自2002年以来死亡人数最多的一次地震。

地震发生后，塔利班最高领导人阿洪扎达罕见发声，恳请国际组织提供援助，帮助受灾的阿富汗人民。

在震中所在地帕克蒂卡省，当地新闻官胡扎伊法对媒体说，人们正在挖坑埋葬遇难者，并说有许多人丧命，超过1500人受伤。很多人伤势危重，仍有不少人受困废墟。

阿富汗3800万人口中超过六成依赖国际援助维持生活，联合国官员估计地震将加剧阿富汗的经济和人道主义危机，援助需求会更大。

联合国儿童基金会驻阿富汗代表阿约亚周五在日内瓦的记者会上说，阿富汗地震已造成1036人丧命，预计死亡人数还会增加。他说，联合国机构已向受灾地区紧急救援。

日本、韩国、台湾和阿拉伯联合酋长国周四都说计划提供救援，邻国巴基斯坦的救援物资已运往灾区，印度也出动两趟航班运送27公吨物资。

欧盟阿富汗事务特使尼克拉松在推特上发文说，欧盟正在筹备向阿富汗灾民的紧急援助。