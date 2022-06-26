挪威奥斯陆发生恐袭 一男子持枪扫射两死21伤

（奥斯陆综合讯）挪威首都奥斯陆周六发生恐怖袭击，一名男子持枪冲击一家酒吧和周围地区，造成至少两人死亡，21人受伤，其中10人伤势严重。

男子在当地时间周六凌晨1时许（新加坡清晨7时许），到奥斯陆市中心一家著名同性恋夜店“伦敦酒吧”里外扫射，之后到附近的另一家酒吧和饮食外卖店作案。

警方数分钟内赶到将嫌犯逮捕，并缴获一支手枪和一支全自动步枪。

嫌犯是一名42岁的伊朗裔挪威人，警方未公布他的名字。警方把案件定性为“回教徒恐怖主义行动”，相信是一人单独干案。

警方说，嫌犯有精神病史，并有涉及暴力与威胁的长期记录，基于“他的激进化且是一回教极端网络成员”，自2015年就将他列入监察名单。

美国有线电视新闻网（CNN）引述挪威检察官报道，警方已以谋杀、企图谋杀及恐怖袭击等罪名控告嫌犯。

同性恋群体游行活动取消

警方表示有理由相信这是一起仇恨犯罪，并调查干案动机是否与原定同日举行的支持同性恋群体的游行有关。恐袭发生后，活动主办方宣布取消游行。

挪威拥枪率颇高，但涉枪暴力事件比起其他允许拥枪的国家少。日内瓦研究机构“小型武器调查”2018年的数据显示，挪威每100人拥有28.8件武器，但每10万人只有0.1个人死于涉枪暴力。

不过，挪威也发生过特大涉枪恐袭事件。2011年7月，挪威极右分子布雷维克在奥斯陆市中心引爆炸弹，造成八死30伤后，前往于特岛乱枪袭击挪威工党青年营，造成77人死亡，另有50多人受伤。