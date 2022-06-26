联邦最高法院推翻“罗诉韦德案”判决 堕胎权不再受宪法保护 拥护与反对民众立即示威抗议

（华盛顿综合电）美国联邦最高法院推翻“罗诉韦德案”判决，令女性堕胎权不再受宪法保护后，也让很多美国人担心避孕等其他基本权利不保。最新判决一出，立刻普遍引发拥护与反对堕胎权的民众召集示威，互相叫阵，美国的社会裂痕趋向深化。

1973年的罗诉韦德案（Roe v Wade）判决裁定女性堕胎权受宪法保护，成了美国法律保障堕胎权的里程碑判例。可是，联邦最高法院九名大法官24日以五票对四票，推翻了这道判决。

最高法院做出决定后不久，总统拜登即发声呼吁国会制定联邦法律，恢复罗案判决赋予女性的保障，还呼吁选民在中期选举投选支持堕胎权的候选人。

他说，法院的“残忍”决定剥夺了女性对自己生命的掌控权，使美国倒退150年。他指出，罗案通过之后的50年，共和党籍总统提名的大法官都维持此判决，直到上一任总统特朗普提名的三名大法官就职后才出现司法天秤偏移。

按美国法律，总统无权改变最高法院的决定。国会虽可通过表决把罗案判例列入法典，可是参议院民主党人没有足够票数来做成这件事。

拜登因此敦促国会采取行动，制定联邦法律让妇女再次得到保障，否则选民就应该在11月的中期选举把票投给支持立法保护堕胎权的候选人。

他承诺会动用所有权力来保护妇女权益，并呼吁民众以和平方式表达诉求。

堕胎权的维护者和反对者周五在华盛顿的联邦最高法院外分别举行集会，全美各地也普遍发生示威。当晚在艾奥瓦州，一辆卡车冲撞支持堕胎权的集会，导致多人受伤。

不过，美国司法部长加兰强调，此裁决并不影响各州在管辖范围内保障堕胎合法。

最高法院的裁决意味着堕胎权的去留今后由联邦层级转交各州决定，即女性能否堕胎取决于她们住在哪里。媒体估计，美国约半数州属会陆续禁止堕胎。

得克萨斯和密苏里两州 立即宣布堕胎非法

联邦最高法院周五的裁决一出，共和党主政的得克萨斯和密苏里两州立即宣布堕胎非法。

据古特马赫研究所统计，得州和密州等26个州“肯定或可能”禁止或限制堕胎，生活在已实施或预期将实施堕胎禁令州属的育龄女性估计有3300万人。堕胎权因此也将成为几个月后中期选举的焦点课题。

在华盛顿特区与至少16州，堕胎仍合法。纽约等州的民主党籍政府誓言捍卫这个生养权利。加利福尼亚、俄勒冈和华盛顿州发布联合声明，承诺捍卫西海岸堕胎权，允许他州居民来堕胎。

《纽约时报》报道指出，最高法院的裁定引发恐惧，人们担心这只是一个开始，其他个人权利议题也可能出现急转弯。这是因为大法官托马斯在协同意见书中指出，类似罗案用以建立关乎权利法理的判例都应重新检讨。

法律界人士也警告，最高法院一样可能推翻同性婚姻甚至避孕等权利。

康奈尔大学美国研究系教授阿尔茨舒勒认为，最高法院这个裁定会加深社会两极分化，以致出现“一个红色和蓝色的美国、一个农村和城市的美国、一个富人和穷人的美国”。