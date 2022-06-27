最高法院推翻堕胎权受宪法保障后 堕胎药料将成为美国下个争议课题

尽管美国总统拜登公开谴责最高法院推翻近半个世纪前的“罗诉韦德案”判决，他却也别无他法“可以填补这一决定造成的漏洞”，但是，他表明会竭尽所能确保女性继续获得口服堕胎药或避孕药。

（华盛顿综合电）美国联邦最高法院推翻堕胎权受宪法保障的判例后，诱发流产的药物预料将是堕胎权之争的下一个战场。

尽管美国总统拜登公开谴责最高法院推翻近半个世纪前的“罗诉韦德案”判决，他却也别无他法“可以填补这一决定造成的漏洞”，但是，他表明会竭尽所能确保女性继续获得口服堕胎药或避孕药。

在最高法院将堕胎合法性问题留给各州应对后，预计约一半的州将宣布堕胎为非法或严格限制堕胎。这些保守派主导的州在禁止堕胎后，还可能发起司法挑战，限制或禁止使用堕胎药。

美国的人工流产有半数是靠服用堕胎药，这些药可在怀孕10周内终止妊娠。最高法院做出裁决后，民众对堕胎药的需求可能激增。

美国食品与药物管理局（FDA）早在20年前就批准女性使用堕胎药，去年还允许人们以远程求诊方式购买堕胎药。但在反对堕胎的州，堕胎药使用一直处于法律灰色地带，如今很可能被推到有关堕胎权司法斗争前线。

司法部长加兰周五提醒各州，不能禁止联邦监管机构授权使用的堕胎药，因为联邦法律高于州法律。

如果那些禁止堕胎的州也一并禁用堕胎药，当地寻求堕胎的女性可能只有两种选择，一是去其他州堕胎，二是出国进行手术。若选择出国，邻国加拿大可能是美国女性的首选。

加拿大总理特鲁多周六暗示，加拿大可以成为美国女性的选择。不过，当被问及政府是否计划为到来堕胎的美国女性提供帮助时，他没有作出回应。

尽管可到加拿大堕胎，但费用是一大问题。除了手术费，还有旅费，加上须有护照及疫苗接种证明卡等，并非所有人都有能力负担。对低收入者来说，她们只能被迫到非法诊所或通过黑市买堕胎药，而这可能衍生出更多问题。

50多家大企业 承诺为员工承担堕胎费用

此外，美国50多家大企业如亚马逊、谷歌、微软、面簿、苹果、摩根大通、花旗银行、美国银行、高盛集团，以及星巴克等承诺为须跨州接受堕胎手术的员工承担旅费及提供交通津贴。不过法律专家指出，这可能让这些大企业面临诉讼，甚至受到刑事处罚的风险。

伊利诺伊大学法学教授威尔森说，这些企业可能会因为通过承担费用的方式，协助他人堕胎而违反州法律，并遭到相关州政府及反堕胎组织起诉。

美国的堕胎权争议引发的示威越演越烈，支持合法堕胎的民众除了继续上街示威外，也到首席大法官罗伯特和撰写判词的大法官卡瓦诺的住家外抗议，执法部门马上派人加强保安。

上个月，美国政治新闻网站Politico除了泄露最高法院的意见书外，还公开保守派法官的住址。