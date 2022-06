G7拟筹6000亿美元 资助全球基建基金

(早报讯)美国总统拜登星期天(6月26日)在七国集团(G7)峰会上宣布,七国集团将筹集约6000亿美元(约8340亿新元),资助全球贫穷国家的基础设施发展。这个计划被认为旨在抗衡中国的“一带一路”倡议。

“一带一路”倡议于2013年发起,在100多个国家投资和建设基础设施,包括铁路、海港和高速公路。与“一带一路”倡议不同的是,七国集团这项拟议中的计划资金主要来自私人投资者。

白宫说,将通过拨款和联邦基金以及私人领域投资,来筹集这笔资金。有数千亿美元的额外资金可能来自多边开发银行、发展金融机构、主权财富基金和其他基金。

欧盟委员会主席冯德莱恩说,欧洲将在五年内调动3000亿欧元(约4400亿新元)的私人和公共资金,资助发展中国家的基础设施建设。

冯德莱恩在G7领导人的联合记者会上说:“我们应该给世界带来积极和强大的投资动力,向我们在发展中世界的伙伴表明,他们有得选择,而且我们打算加强团结,满足他们的发展需要。”

G7领导人去年6月首次提出“重建更美好世界”(Build Back Better World,简称B3W)基建倡议计划,如今七国改以一个全新的名称——全球基础设施与投资伙伴关系(Partnership for Global Infrastructure and Investment),正式启动这个基建项目。

G7峰会26日至28日在德国巴伐利亚州阿尔卑斯山埃尔毛宫酒店召开,峰会重点是俄乌战争及其引发的一系列危机,包括通货膨胀、粮食和能源短缺等,经济衰退的阴影、气候变化的压力、日益崛起强大的中国和独裁主义兴起也是议程之一。

G7领袖也宣布禁止从俄罗斯进口黄金,以加强对俄罗斯的制裁,同时阻止俄寡头通过购买贵金属来规避制裁的影响。

美国总统拜登星期天发推文说:“G7将宣布禁止俄罗斯黄金进口,这是为俄罗斯带来数百亿美元收入的主要产品。”

G7官员说,由于西方对银行、能源公司、航空公司、高科技和消费品的制裁已经给俄经济带来了巨大压力,阻断黄金市场将对俄罗斯产生重大影响。

白宫说,黄金是仅次于能源的俄罗斯第二大出口产品。2020年俄罗斯的黄金出口约占所有黄金出口的5%;俄罗斯九成的产出流向了G7国家,主要是英国。