七国集团承诺无限期支持乌克兰 将以新制裁压制俄收入

（埃尔毛宫综合电）七国集团领导人周一（6月27日）承诺，将无限期同乌克兰站在一起，包括通过新制裁措施再压制俄罗斯的收入，以及在战后为乌克兰提供安全保障。

美国、德国、法国、意大利、加拿大、日本与英国领导人周一在七国集团（G7）峰会上发表联合声明说：“只要有需要，我们会同乌克兰站在一起，继续提供财政、人道、军事与外交支持。”

当天早前，乌克兰总统泽连斯基通过视频连线在峰会上发表讲话。

讲话内容没有公开，但欧洲官员透露，泽连斯基要求获得防空系统、对俄罗斯采取更多制裁，以及为乌克兰提供安全保障。他还表示，希望战争能在年底冬季来临、战斗环境恶化前结束。

另据法国总统办公室，泽连斯基也表明，现在还不是同俄罗斯谈判的时候，乌克兰还在寻求加强谈判筹码。

七国领导人说，他们将继续协调，看如何满足乌克兰紧迫的军事需求，并已准备好就提供持久安全承诺，同有意参与的国家和机构合作。

他们也强调，乌克兰应该在不受外部影响的情况下，就未来的和平协议作出决定；与此同时，G7随时准备支持乌克兰与合作伙伴协调国家重建计划的制定与实施。

G7轮值主席国德国总理朔尔茨上周指出，乌克兰需要类似二战后美国协助欧洲重建的“马歇尔计划”。对这项提议，G7国家表示欢迎。

促莫斯科让乌克兰恢复谷物出口

今年以来，G7已经承诺或计划为乌克兰提供多达295亿美元（约408亿新元）资金。2014年至2021年，七国共向基辅提供超过600亿美元援助。

G7领导人也承诺加大对俄罗斯普京政权及其盟友白罗斯的经济压力，以打击俄罗斯继续这场侵略战争的能力。他们也将对犯下战争罪行、在乌克兰行使“非法权力”，以及协助俄罗斯加剧全球粮食不安全形势的人实施制裁。

声明敦促莫斯科让乌克兰恢复谷物出口，并对俄罗斯计划向白罗斯提供可搭载核弹头的导弹表示关切。

美官员：对俄石油价格 G7准备实施上限

美国官员说，G7领导人周二将承诺采取新的一揽子协调行动，以加大对俄施压，并准备敲定对俄石油价格实施上限的计划。

泽连斯基指出，能源收入为俄罗斯提供了大量作战资金，他因此要求限制俄油价。除了打击俄罗斯，此举也有助于降低高涨的能源价格。

一名美国官员在峰会场边指出：“G7领导人的双重目标直接瞄准普京的收入，同时把对G7经济体与世界其他国家的溢出效应与冲击降到最低。”

这名官员说，G7将同包括印度在内的其他国家合作，限制普京政府的收入。印度一直试图平衡它同莫斯科以及西方的关系。俄乌战争爆发以来，印度未曾公开批评俄罗斯，并为俄石油、天然气和煤炭提供市场。