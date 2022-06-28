英国哈罗公学日本分校 8月将迎首批学生

日本地方城市地广人稀，以前为引进海外观光客大建度假村，近年来，一些地方也向海外学府招手，在环境优美的山区和别墅区兴建国际学校。英国著名寄宿学校哈罗公学就相中岩手县著名滑雪场哈比高原，其分校今夏将迎来第一批学生。

哈罗公学（Harrow）进军亚洲有20年之久，先后在曼谷、北京、上海和香港等地开分校。日本的第一所分校拟8月启动，准备收180名学生。

它的校园占地约9万平方米，内建有艺术中心、体育中心和网球场等设施。由于毗邻滑雪场和高尔夫球场，学校也准备利用这两个设施教导学生滑雪和打高尔夫球。

日本《国际学校时报》总编、国际教育评论家村田学指出，“哈罗公学是七年制学校，面向的是11至18岁的学子。它的所有课程都将以英语授课，教师主要为英国人。”

据悉，哈罗公学在日本招生反应很好，日本一些家长为了让孩子的入学考试过关，花了不少钱去补英语课。一位家长受访时时指出，“让孩子选择这所学校是不满日本的教学方式，以及希望让孩子开拓国际视野。”

不过，类似哈罗公学的国际学校学费高昂，每年在1000万日元（约10万新元）左右。

除了哈罗公学，英国墨尔文学校（Malvern College）和拉格比公学（Rugby School）也计划在日本设立分校。

据估计，未来几年，多所国际学校将在日本提供3000多个新学额，其中一半是日本学生，另一半是来自亚洲的富裕阶层。

分析指出，这是2018年以来，欧洲贵族学校在中国之外的亚洲国家掀起的另一波建校潮。选择日本是因为冠病疫情控制得好，以及与中国近水楼台，希望能吸引中国富裕阶层的学生报读。

此外，欧洲著名院校之所以要进军日本也因为日本有一定的旅日人口。一名外籍企业人士指出：“我从欧洲派驻到日本之后，一直担心孩子在日本受教育，以后回国无法跟上。”