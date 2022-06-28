英国哈罗公学日本分校 8月将迎首批学生

来自 / 联合早报

文 /
符祝慧

东京特派员

发布 / 2022年6月28日 5:00 AM

有意报读哈罗公学的学生们在位于岩手县八幡平市的校园附近徒步登山。这所国际学校将提供日本公立学校不会提供的课程如打高尔夫球和滑雪课，以吸引学生报读。（彭博社）
有意报读哈罗公学的学生们在位于岩手县八幡平市的校园附近徒步登山。这所国际学校将提供日本公立学校不会提供的课程如打高尔夫球和滑雪课，以吸引学生报读。（彭博社）

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日本地方城市地广人稀，以前为引进海外观光客大建度假村，近年来，一些地方也向海外学府招手，在环境优美的山区和别墅区兴建国际学校。英国著名寄宿学校哈罗公学就相中岩手县著名滑雪场哈比高原，其分校今夏将迎来第一批学生。

哈罗公学（Harrow）进军亚洲有20年之久，先后在曼谷、北京、上海和香港等地开分校。日本的第一所分校拟8月启动，准备收180名学生。

它的校园占地约9万平方米，内建有艺术中心、体育中心和网球场等设施。由于毗邻滑雪场和高尔夫球场，学校也准备利用这两个设施教导学生滑雪和打高尔夫球。

日本《国际学校时报》总编、国际教育评论家村田学指出，“哈罗公学是七年制学校，面向的是11至18岁的学子。它的所有课程都将以英语授课，教师主要为英国人。”

据悉，哈罗公学在日本招生反应很好，日本一些家长为了让孩子的入学考试过关，花了不少钱去补英语课。一位家长受访时时指出，“让孩子选择这所学校是不满日本的教学方式，以及希望让孩子开拓国际视野。”

不过，类似哈罗公学的国际学校学费高昂，每年在1000万日元（约10万新元）左右。

除了哈罗公学，英国墨尔文学校（Malvern College）和拉格比公学（Rugby School）也计划在日本设立分校。

据估计，未来几年，多所国际学校将在日本提供3000多个新学额，其中一半是日本学生，另一半是来自亚洲的富裕阶层。

分析指出，这是2018年以来，欧洲贵族学校在中国之外的亚洲国家掀起的另一波建校潮。选择日本是因为冠病疫情控制得好，以及与中国近水楼台，希望能吸引中国富裕阶层的学生报读。

此外，欧洲著名院校之所以要进军日本也因为日本有一定的旅日人口。一名外籍企业人士指出：“我从欧洲派驻到日本之后，一直担心孩子在日本受教育，以后回国无法跟上。”

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