彭博社：近日将发表 北约新战略方针视中国为“整体挑战”

彭博社引述消息报道，北约不会把中国称为对手，但会在网络安全与假信息、控制关键基础设施和遵守基于规则的国际秩序等方面，强调对中国的关注。

（华盛顿／布鲁塞尔综合电）据报道，北大西洋公约组织即将公布新的战略方针，首次把中国列为“整体挑战”，并对北京与俄罗斯持续深化伙伴关系表达关注。

北约成员国领导人定6月28日至30日在西班牙首都马德里举行峰会。彭博社引述消息报道，各国首脑将签署并发表新“战略概念”，列明未来10年的优先事项。北约上一次在2010年发布新战略方针时并未提及中国，而且把俄罗斯定位为伙伴，这回的内容会很不同。

要求匿名的消息人士说，北约不会把中国称为对手，但会在网络安全与假信息、控制关键基础设施和遵守基于规则的国际秩序等方面，强调对中国的关注。

据报道，过去几个月来，北约成员国一直在推敲新战略方针的措辞，尤其是涉及中国的用语，更难以平衡各方的利益。例如，华盛顿对华立场强硬，但德国等几个与中国经贸关系密切的国家要求在文本中对华采取温和立场。

中国经常指责美国企图通过组团来遏制中国。中国外交部长王毅今年3月就曾警告华盛顿，不要试图建立一个印度太平洋区版的北约，来“维持由美国主导的霸权体系”。

据消息人士，北约盟国可能同意与中国保持接触，但势必将俄罗斯列为北约安全的“直接威胁”。北约与俄国的关系要有所改善取决于两个因素，即俄国停止在乌克兰的战争，并遵守国际法。

有官员透露，中国与俄罗斯宣布建立“无限合作伙伴关系”，加上中国在俄乌战争中偏向俄方，使北约察觉到两国日益趋近，有必要着手处理这个问题。

美国国家安全顾问沙利文周一说，北约和七国集团（G7）成员国对中国构成挑战的看法日趋一致。

G7抨击中国贸易行为 “不透明和扭曲市场”

沙利文在德国G7峰会的会场告诉记者，西方国家虽然关注中国在经济和安全方面所为，但不意味正在寻求发动新冷战。“我们不打算把世界划分成相互竞争的集团，要每个国家都必须做出选择。”

沙利文还透露，美国总统拜登和中国国家主席习近平预计会在未来几周内进行对话。

G7成员国领导人周二在峰会结束后发表联合声明，首次直接抨击北京，谴责中国“不透明和扭曲市场”的国际贸易行为，承诺减少对中国的经济依赖。

G7誓言要“加大多元化和抵御经济胁迫的能力，减少战略依赖”。他们也对中国侵犯人权的行为表示担忧，呼吁北京尊重基本自由。

北约快速反应部队 人数从4万增至30万

他们非常关切西藏和新疆存在“强迫劳动”的情况，也呼吁中国履行中方在中英联合声明下的承诺。按照中英联合声明，北京同意香港可以在“一国两制”模式下保持部分自由和自治50年。声明也敦促北京说服俄罗斯从乌克兰撤军。

另一方面，北约秘书长斯托尔滕贝格宣布，为了应对新战略竞争时代，北约将把快速反应部队的人数增加几倍，从现有的4万人增至30万人。

他周一说，扩充快速反应部队以及一系列相关新举措将是冷战以来，北约对于集体防卫与威慑所做的最大改革的一部分。

按计划，北约东翼最靠近俄罗斯的成员国，尤其是波罗的海国家的作战部队，将升格至旅级，数千兵员则会在德国等靠西的国家待命，随时可快速增援。

北约一官员说，整体部队的转型计划定2023年完成，使部队提升为跨域海陆空与网络、规模更大的高度战备力量，执行保卫盟国的任务。