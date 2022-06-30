土耳其转变同意芬兰瑞典加入北约 英美表示欢迎

土耳其、芬兰和瑞典领导人展开四小时会谈后签署备忘录，确认土耳其同意芬兰和瑞典加入北约。这意味着北约在俄罗斯西部，尤其是在波罗的海的存在会进一步扩大。

（马德里／赫尔辛基综合电）北大西洋公约组织成员土耳其终于同意，支持芬兰和瑞典加入这个拥有核武的战略联盟。

周二（6月28日）在北约马德里峰会开幕前，土耳其、芬兰和瑞典领导人展开四小时会谈，三国外长最终签署一份备忘录，确认土耳其同意芬兰和瑞典加入北约。这意味着北约在俄罗斯西部，尤其是在波罗的海的存在会进一步扩大。

美国澄清未对土耳其做出让步

北约秘书长斯托尔滕贝格在马德里记者会上说：“我很高兴地宣布，我们达成了一项协议，为芬兰和瑞典加入北约铺平了道路。”他指出，“俄罗斯总统普京希望俄国邻国不要加入北约，结果恰好相反……现实和他想的完全相反。”

美国总统拜登和英国首相约翰逊欢迎土耳其同意芬瑞两国加入北约的决定。外界猜测，土耳其通过牵制芬兰和瑞典的入盟申请，要美国在一些课题上让步。不过，美国官员澄清，美方未对土耳其做出任何让步。

芬兰和瑞典原本奉行军事不结盟政策，但受到俄罗斯侵入乌克兰的影响，两国今年5月正式申请加入北约。对此，土耳其表明反对，理由是两国支持被安卡拉封禁的库尔德工人党等恐怖组织。土耳其要芬兰和瑞典签署书面协议，阐明会采取哪些具体措施来停止支持恐怖组织，否则两国加入北约的申请不会取得进展。按照规程，北约须获得30个成员国一致同意，才能接受新成员加入。

俄罗斯总统普京5月16日说，芬兰和瑞典加入北约不对俄国构成直接威胁，但北约在两国领土上扩充军事基础设施必然会引起俄罗斯的回应。

约翰逊吁北约盟友增加国防预算

在北约马德里峰会举行前，英国呼吁北约盟国增加防卫开支，以应对俄罗斯入侵乌克兰的新局面。

英国首相署周二发表声明说，首相约翰逊周三会在马德里峰会上呼吁成员国加大防卫开支。他认为，2%不是上限，是国防开支底线，各盟国须继续在危机时刻加大防卫力度。

2014年俄罗斯吞并克里米亚后，北约各国承诺国防支出将占国内生产总值至少百分之二，以确保北约的备战能力。不过，北约30个成员国中只有八个达到或超过目标。今年2月俄罗斯入侵乌克兰后，德国和意大利等国已增加国防支出。

英国国防部长华莱士也呼吁英国政府增加国防开支，以应对俄罗斯和中国的潜在威胁。他周二在一个智库发表演说时称，俄罗斯入侵乌克兰显示，全球未来可能面临更大的安全威胁，加上中国挑战民主和以规则为基础的国际秩序，以及非洲的恐怖主义和伊朗核问题等，因此有必要继续增加国防方面的投资。