欧盟国家2035年起 禁售汽油柴油汽车

（卢森堡综合电）经过艰难磋商，欧盟国家周三（6月29日）就一系列应对气候变化的提案达成协议，包括同意支持从2035年起停止销售内燃机汽车，意味着汽油和柴油汽车，以及轻型商用车将全面被淘汰，由零碳排放的电动车取而代之。

欧盟成员国环境部长本周在卢森堡开会，讨论欧盟委员会去年夏季提出的气候应对方案。各国部长就方案几个主要组成部分达成共识，其中最受关注的一项提案是从2035年起，销售的新车不能排放任何二氧化碳。换句话说，欧盟将完全禁止销售传统内燃机汽车。

欧盟是全球第三大温室气体排放地区，此前定下到2030年，净排放量较1990年减少55%的目标。

负责气候政策的欧盟委员会执行副主席蒂默曼斯说：“气候危机及其后果已很清楚，出台政策是免不了的。”他指出，天然气供应大国俄罗斯入侵乌克兰，更促使各国加快淘汰化石燃料。

这项提案仍须经欧洲议会审议。由于议会已表态支持，提案有望成为欧盟法律。

意大利、斯洛伐克等国原本希望把2035年的期限延至2040年，但最终支持德国提出的妥协方案，同意保留2035年的目标；作为交换，欧盟将在2026年评估，混合动力汽车或使用二氧化碳中性燃料的汽车，未来是否也能符合零碳排放标准。

蒂默曼斯说，欧盟将保持“开放态度”，但目前混合动力汽车减少的排放量不足，替代燃料则过于昂贵。

会上也同意，把年产量少于1万辆的汽车制造商遵守更严格减排规定的宽限期延迟五年，至2035年。这一条款也被称为“法拉利修正案”，因为主要受益的是奢侈汽车制造商。

将设新欧盟碳市场 对污染燃料征收费用

欧盟环境部长也一致支持设立新的欧盟碳市场，对运输和建筑中使用的污染燃料征收费用，但这个新市场将比原定计划晚一年，即2027年才投入运作。他们也同意建立一个590亿欧元基金，以在这项政策实施头五年里，保护低收入民众免受冲击。

立陶宛是唯一反对这项提案的国家。由于担心新碳市场推高人民的能源账单，立陶宛、波兰、拉脱维亚等国要求扩大援助基金规模，但不果；芬兰、丹麦、荷兰等较富裕国家则寻求缩小基金规模。

欧盟成员国也同意改革现有碳市场与相关法规。现有碳市场规定，碳污染工业和发电厂必须购买二氧化碳准证。

会上也就更雄心勃勃的气候目标达成一致，包括在2030年之前，把可再生能源占比提高到40%、把能源消费量较预期水平降低9%等。

与会部长也支持提高欧盟为特定产业设定的减碳目标，并同意通过增加森林和湿地、改善土壤健康等，以提高这些自然碳汇的储藏量。