东京面临1875年以来最严峻酷暑期 岸田担心供电不足 吁增加使用核能发电

（东京综合电）日本首都东京面临自1875年有记录以来最严峻的6月酷暑期，首都圈气温连续六天酷热难耐，中暑送医人数大增。日本首相岸田文雄担心酷暑导致供电不足，呼吁增加使用核能发电。

日本气象局预计，东京首都圈部分地区周四（6月30日）气温达40摄氏度，创下酷暑期的最高气温记录。当局预估，东京气温在7月5日前不会降至30摄氏度。

民众难忍酷热天气，大量使用空调降温，导致电力需求猛增。上周，中暑送医人数4551人，创6月单月新高纪录。

一名工业部官员透露，过去四天估计将是本周电力供需最严峻的几天。日本当局已启用所有增加电力供应的附加措施。若电源储备低于3%的稳定电力供应，可能引发大停电。

岸田文雄日前承诺尽最大的努力，确保日本有足够的电力供应。他将会在保证安全的前提下，最大限度的利用核电。

虽日本大多数核电厂在2011年福岛核事故发生后已停止运作，但采用核电等其他可替代能源的呼声也渐长。多家电力公司为提高电力产能，也重新启动火力发电厂。

多家企业减少产能省电

日本多家企业为了节电也将减少产能。汽车零件制造商Yorozu Corp宣布，该公司7月至9月，每月将关闭制造工厂至少两天；7-11便利店母公司Seven & I Holdings也要求东京市内及周边地区便利店调暗招牌的亮度；如果店内没有使用油炸器具，在下午3时至8时之间须关闭排气扇。