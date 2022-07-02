日本罕见高温天气导致电力吃紧 当局吁家庭和企业节电

日本面对罕见高温天气，出现了福岛核电事故以来最严重的电力供需紧张。为确保不停电，日本当局昨天向全国发出节省用电要求，呼吁家庭和企业配合节电到9月底。

日本经济产业部自6月27日起，已连续四天对东京电力公司覆盖的区域发布“电力供需紧张”警报。这是日本在俄罗斯和乌克兰爆发战事后出台的电供紧张预警措施，目的是要确保电供储备率维持在3％以上。

为预防人们中暑，并预计可从其他县调动电供，当局昨天决定将措施改为“节电令”。这是日本相隔七年再对全国实施节电要求。上次发布节电令是2011年东日本大地震后的五年里，当时核电站停止运作导致电供不足。

经济产业部官员说，俄乌战事爆发后，能源采购不稳定，电力供需紧张的情况很可能会长期存在。在获得足够和稳定的能源供应之前，节电令不可避免。

东电覆盖的关东地区耗电量已大幅度上升。拥有3700万人口的东京，夏季用电量之高可能导致停电。

首都圈中暑送院人数 是往年五倍

东京知事小池百合子在东电股东大会上，对这种情况表示担忧。她说：“一个大城市怎么能闹电荒，这明显是在拉大都市前进的后腿。”

东京周边地区的气温已连续七天超过35摄氏度。全国多个城市昨天的气温突破40摄氏度，首都圈因中暑送院的人数，更是往年的五倍。

当局促请民众适当使用冷气以免中暑，但也要求人们节电。下午5时至晚上8时最须节电，因为这段时间是用电高峰，但电网少了太阳能发电。

当局也要求企业将办公楼照明亮度调低一半，这可节省12.7％电力。日本一些超市周五配合关掉展示柜内一半的电灯。