高院推翻“罗诉韦德案”裁决后 全美约12州颁布堕胎禁令

（华盛顿／纽约综合电）美国堕胎权利运动人士透露，美国最高法院推翻“罗诉韦德案”后，全美已有约12个州颁布堕胎禁令。

非营利组织美国公民自由联盟（ACLU）执行董事罗梅洛周五（7月1日）说，美国多个共和党执政的州已开始根据最高法院的裁决，制定或实施州内部的堕胎禁令。

罗梅洛指出，截至周五上午，全美约有12个州禁止或严格限制妇女堕胎。他预计，美国超过半数的州将禁止堕胎。“这个数字会在未来几天、几周甚至几个月继续增长，直到约26个州禁止妇女堕胎。”

共和党控制的得克萨斯州和俄亥俄州的最高法院周五通过法案，执行堕胎禁令和限制。这两个州规定，妇女怀孕6周后禁止堕胎。

然而，民主党控制的新泽西州和纽约州则采取行动，支持和维护州境内的堕胎权。

新泽西州州长墨菲签署法案，让到州内堕胎的妇女无需担心会受到原属州的提控或民事诉讼；法案也包括为生殖健康执业者设立新法律保护，允许他们提供跨州堕胎服务。

纽约州参议院周五也通过州宪法修正案，将堕胎权及避孕权列入宪法。

美国总统拜登说，部分州属可能会逮捕跨州堕胎的女性。他表示联邦政府会采取行动保护需要跨州寻求堕胎的妇女，并确保她们能获得一些州禁止的药物。

美国最高法院6月24日推翻一项近半世纪保护女性堕胎权的1973年罗诉韦德案（Roe v.Wade）的裁决。该裁决承认妇女有堕胎的宪法权利，并使堕胎在全美范围内合法化。