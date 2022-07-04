澳洲东岸遭暴风雨袭击 悉尼疏散数千人

（墨尔本综合电）澳大利亚东岸遭暴风雨袭击，大片地区浸泡在积水之中，最大城市悉尼西南区的数以千计居民被令疏散。预料这次水患将比去年更为严重。

倾盆大雨加上水坝和河流泛滥，从新南威尔士州纽卡斯尔到贝特曼斯湾的东海岸地区面临暴洪和山体滑坡威胁。

预计星期天（7月3日）晚上降雨还会更大，新南威尔士州紧急服务部长库克在当天傍晚举行的电视直播记者会上提醒居民：“如果你在2021年是安全的，不要以为你今晚会安全。情况正在迅速变化，我们很可能看到从未经历过洪水的地区受灾。”

水位升高 多地面临洪水泛滥风险

气象局说，许多地区的降雨量已超过200毫米，一些的降雨量更高达350毫米。当局警告，尼皮恩河（Nepean）和霍克斯伯里河（Hawkesbury）沿岸有洪水泛滥风险。

悉尼西南部的卡姆登（Camden）已成水乡泽国。气象局也预测，悉尼西北部的北里士满（North Richmond）和温莎（Windsor）地区的水位峰值，将高于2021年3月以来三次重大洪水事件的峰值。

水务部门说，大雨导致悉尼的主水坝沃勒甘巴坝（Warragamba）在星期天凌晨水满溢出。预测模型显示这次溢出的水量会与2021年3月溢出的显著水量相当。

当局星期天接获约2000通求助电话，并在24小时内从洪水中救出了29人，其中一名受困妇女悬吊在一根杆子上长达一小时才获救。

警方也从悉尼港打捞起一具尸体，死者相信是被强风从皮划艇上吹落水中溺毙。

澳洲防长马勒斯说，政府已向新州派遣了100名士兵和两架直升机，以协助展开救援。