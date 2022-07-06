美媒盛传取消对华关税之际举行视讯会议 刘鹤与耶伦“坦诚”对话 关税协商进入关键阶段

中国国务院副总理刘鹤应约与美国财长耶伦进行视频会议。耶伦对中国的“不公平、非市场”经济行为表示关注，中方对美国是否取消对华加征关税和制裁、公平对待中国企业等表达关切。不过，双方都对会谈给予肯定。

（华盛顿综合电）在美国媒体盛传美国最早可能在本周宣布取消对部分中国消费品加征的关税之际，中国副总理刘鹤与美国财长耶伦进行了“务实而坦诚”的视讯对话，显示对于持续了四年的中美关税问题，双方正进入关键的协商阶段。

中国国务院副总理刘鹤星期二（7月5日）应约与美国财长耶伦进行视频会议。耶伦对中国的“不公平、非市场”经济行为表示关注，中方则对美国是否取消对华加征关税和制裁、是否公平对待中国企业等表达关切。不过，双方基本上都对此次会谈给予肯定。

中国商务部的声明说，双方就宏观经济形势等议题交换了意见，且一致认为，加强中美宏观政策沟通协调意义重大，共同维护全球产业链供应链稳定对两国和全世界都有利。双方同意继续保持对话沟通。

美国财政部的声明说，耶伦和刘鹤进行了“直率和实质”的交流，但声明没有直接提到关税问题。

声明也说，耶伦“坦率地”提出美方关切的一些问题，包括俄乌战争对全球经济的影响。中方声明没有提及俄乌战争，只说刘鹤和耶伦认为当前全球经济正面临“严峻”挑战。

彭博社引述消息报道，美国总统拜登本周可能宣布取消部分对华关税，但他还没做出最终决定，因此宣布的时间点可能延后。

如果拜登真的宣布这么做，将标志着美方对于缓和中美贸易关系迈出重要的第一步。据多名消息人士，拜登最近几周与高级经济顾问多次开会，讨论如何处理前任特朗普政府的对华关税政策。在探讨下调消费品的关税的同时，美国高层也在探讨对进口工业品的补贴问题启动新调查，并上调科技等战略产品的关税。

随着美国通货膨胀持续加速上升，拜登政府考虑局部放宽对3000亿美元中国商品增收关税的信号频现。

学者：高科技产品关税 美国不会轻易取消

拜登上个月曾明说，他正在权衡是否要取消部分对华关税。美国商务部长雷蒙多甚至说，政府决定保留对钢铁和铝的关税，但考虑取消对其他商品如家居用品和脚踏车等的关税。

白宫也放话，政府希望确保关税与“经济和战略”优先事项保持一致，避免不必要地提高美国人的生活费。

中国华中科技大学教授、光谷自贸研究院院长陈波早前在《联合早报》国际时事播客《东谈西论》中预测，美国会“一步步”、渐进式地消减大部分对华关税，当中越迟加征的关税会越早取消。“因为越后加征的关税，事实上越没有道理……拜登要退出，道理也更明显，因为这些只会伤害美国的消费者和经济，而对中国影响不大……还不如以治理通胀为借口，把它们赶快取消。”

不过，陈波认为有两个领域的关税是美国不会轻易取消的。一个是高科技产品，因为只要在科技领域领先，美国就能维护它在世界上的话语权。另一个是中国国有企业特别密集、具有垄断性和涉及日本欧盟共同利益的商品领域。

他指出，拜登一方面希望通过谈判来改变美国所认为的中国不当行为，另一方面又得保护美国的消费者和经济。“这就是他想取得的微妙平衡，最终的结果是中美贸易战不会完全停止。”