重建乌克兰需约1万亿元 乌吁没收俄资产支付

乌克兰计划分阶段重建，优先处理受战争影响人民的迫切需求，接着为数以千计较长期的项目筹措资金，这些项目旨在让乌克兰欧洲化、绿化与数码化。不过国内贪腐猖獗，大刀阔斧改革料是乌克兰获取重建援助的重要条件。

（卢加诺综合电）乌克兰总理什梅加尔周一（7月4日）在瑞士召开的国际会议上说，重建乌克兰需要7500亿美元（约1.04万亿新元）资金，并指这是“整个民主世界的共同任务”。乌克兰政府也公布绿色与数码转型大计，要把乌克兰打造成“最数码化”的国家。

为期两天的乌克兰重建会议周一在瑞士南部城市卢加诺（Lugano）召开。什梅加尔在会上说，乌克兰重建资金需求估计已达7500亿美元。

他说，俄罗斯发动了这场血腥战争，重建资金的关键来源应是被没收的俄罗斯与俄罗斯寡头资产，其余来源包括国际金融组织和伙伴国家的赠款，以及优惠贷款、投资和国家预算。

乌克兰总统泽连斯基说：“重建乌克兰不是单一国家的地方任务。这是整个民主世界的共同任务……是对支持全球和平的最大贡献。”

乌克兰计划分阶段重建，优先处理受战争影响人民的迫切需求，接着为数以千计较长期的项目筹措资金，这些项目旨在让乌克兰欧洲化、绿化与数码化。

乌克兰自诩是数码领域的领跑者，现在更计划把所有服务都数码化，成为“全数码”民主国家，这将让政府在最艰难的情况下也能继续运作。负责数码转型的副总理费多罗夫说：“数码服务不能被导弹摧毁。”

未来乌克兰人能通过手机应用完成土地注册、开办企业、填写海关申报单等所有行政程序。乌克兰还打算以数码货币（非加密货币）取代纸钱、尽可能把教育和卫生服务数码化，并设立“网络前哨”来防止网络攻击。

乌克兰能源部长哈鲁申科描绘了乌克兰快速实现绿色转型的愿景，并指出乌克兰正寻求扩大出口能力，以协助缓解俄罗斯能源供应减少对欧洲的冲击。

他向潜在的投资者喊话说，乌克兰政府现在能够“对你需要的一切快速作出决定……投资乌克兰吧”。

此次会议邀请超过40个国家与20多个国际机构出席，与会者估计约1000人。路透社指出，这不是一场“认捐”会议，而旨在商讨乌克兰重建路线图。不过，鉴于国内贪腐猖獗，大刀阔斧的改革料是乌克兰获取重建援助的重要条件。

出现“战争疲劳” 部分乌克兰人开始认命

另据《纽约时报》报道，随着俄乌战争持续近五个月，乌军损失越来越大，这使部分乌克兰人出现“战争疲劳”，他们开始认命，情绪越来越低落。

32岁的公关经理费多托夫斯基说：“我意识到并已接受自己可能随时死亡，于是我只能这样生活下去。”

本周公布的民调结果显示，只有5%的乌克兰人认为现有收入可以让他们舒适地生活。不过，多数人仍对乌军和泽连斯基抱持很大信心。

89%的受访者说，他们唯一可接受的战争结局，就是乌克兰收复包括克里米亚在内所有被俄军攻占的土地。37岁的基辅居民霍琴科坚称：“不能跟俄罗斯妥协。他们杀了那么多人。”