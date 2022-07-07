美军拟购军用高空气球 监视中俄高超音速导弹

（华盛顿讯）美国媒体报道，美军计划于2023财年将2710万美元（约3800万新元）用于军用高空气球项目，包括对俄罗斯和中国的高超音速导弹进行监视。

美国政治报（Politico）网站引述华盛顿预算方案内容和受访专家的话称，气球配有太阳能电池板，安装了监视设备，计划投放在距离地表18.3至27.4公里的高空。该飞行器可以对五角大楼正在使用的价格更为昂贵的卫星系统加以补充。

美国战略国际研究中心高级研究员汤姆·卡拉科（Tom Karako）说，气球或成为各种平台的基础台，包括通信、数据传输枢纽、侦察行动及对高超音速导弹等武器威胁进行追踪。他指部署在高空和极高空的平台有着很多应用优势，包括机动性、可执行多重任务。

美国国防部此前已经投放了25个监视气球，执行多种任务，其中包括打击贩毒。美国国防部未就它们目前的用途置评。

另据报道，在去年美军进行的“雷云”演习中，八套特殊的高空气球系统现身。据称，这些高空气球系统在数万米高空长时间驻留，充当“超低轨道卫星”的角色。这种气球除进行光电和电子侦察外，它的另一个重要作用就是作为通信节点确保信息传输顺畅，甚至能为远程精确打击火力提供瞄准信息。

冷战时期，美国曾经针对苏联制作出一种“间谍气球”。它体形庞大，直径近40米，吊篮内配备雪铁龙的摄像机和定位系统，能在1.8万米的高空对苏联进行拍照侦察。但最终因为气球太“自由散漫”地“随波逐流”，收效甚微。

据报道，根据国际法，军队使用的气球是国家飞行器，并与其他国家飞行器相同的要求限制。