约翰逊宣布辞去首相职务后表示，将继续担任看守首相直至10月新领导人产生。不过，反对党工党领袖斯塔默不买账，他恫言如果约翰逊不立即下台，工党将提出不信任表决。

（伦敦综合电）众叛亲离的英国首相约翰逊终于宣布辞去首相职务，他将继续担任看守首相，直至10月新领导人产生。推选新领导人工作已开始，具体时间表下周才会宣布。保守党内有多个接棒人选，但目前没人有明显优势。

约翰逊周四（7月7日）中午在唐宁街10号外向全国发表辞职声明：“国会保守党人的意愿很清楚，现在该党需要一位新的领袖，一位新的首相。”

他说，在找到继任者之前，他会继续履行首相职务。他昨天还委任新内阁成员，包括任命克莱弗利为教育部长、克拉克为地方发展、房屋及社区部长等。

在约翰逊结束发言后，英国外长特拉斯推文说：“首相做了正确的决定。”不过，反对党工党领袖斯塔默表明希望约翰逊现在就离任，他恫言约翰逊不立即下台，工党将提出不信任表决。

过去三天，约翰逊政府出现空前的辞职潮，共有50多名部长和高官辞职。他们认为，在一系列丑闻后，约翰逊不适合继续领导。过去一年一连串的丑闻玷污了约翰逊的形象，最新曝光的保守党副党督平彻涉及性骚扰事件，成为压垮他政治诚信的“最后一根稻草”。

除了部长、高官和保守党议员逼宫，约翰逊也失去民众的支持。周三公布的民调显示，支持保守党的选民当中，每五人就有三人认为约翰逊无法重新获得民众支持；有72%选民认为他应该下台。

新加坡国立大学中东研究所高级研究员多西（James Dorsey）接受《联合早报》采访时说，他对约翰逊辞去首相职位不感意外，认为那是一件“自然发生”的事。“种种迹象表明，约翰逊大势已去。上个月爆发最新一起丑闻后，他仍在自我辩护。约翰逊的道歉欠缺诚意，他也违背了民众及党内成员对他的信任。这让他的政治生涯不可持续。”

多西认为，约翰逊被逼下台后，前房屋部长戈夫（Michael Gove）是可能的继任者。“戈夫是保守党内的资深成员，而且他因促约翰逊辞职而遭辞退，这增加了戈夫的诚信。”

英国《卫报》日前列举八名潜在首相人选，其中一人是外长特拉斯（Liz Truss）。据报，特拉斯将缩短她在印尼峇厘岛出席二十国集团外长会议的行程，尽快返回伦敦。

伦敦股市闻声大涨

其他人选是贸易部长莫当特（Penny Mordaunt），已经辞职的财长苏纳克（Rishi Sunak）和卫生部长贾维德（Sajid Javid）、国防部长华莱士（Ben Wallace）、新任财长扎哈维（Nadhim Zahawi）、前外长亨特（Jeremy Hunt）和下议院外交事务委员会主席图根达特（Tom Tugendhat）。

约翰逊将宣布辞职的报道传出后，刺激英镑和伦敦股市劲扬。新加坡时间星期四晚上9时左右，处于两年多低位的英镑兑美元汇率涨0.20％至1.1956美元，之前还一度上升至1.2023美元；伦敦股市的富时100指数则涨1.22％至7194.69点，之前一度涨1.31％至7200.98点。

英国的高通货膨胀率、疲软的经济和政治不确定性，已经使英国资产受到打击。投资者认为，如今约翰逊宣布辞职，可能带来一些初步缓解。

约翰逊下台的消息传开后，俄罗斯抢先反应，称希望英国今后能有“更专业的人”执政。俄乌战争爆发后，英国和俄罗斯的关系几乎崩裂。分析认为，英国政坛大地震的影响也会波及俄乌局势。英国面临前所未有的经济危机，下任首相只有余力专注解决国内的经济问题，对乌克兰的支持力度相信会大减。