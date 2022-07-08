新西兰总理：中国在太平洋强势立场 须通过外交对话解决

（惠灵顿综合电）新西兰总理阿德恩说，中国在太平洋地区日益强势的立场必须通过对话和外交途径解决。

她周四（7月7日）在澳大利亚智库洛伊国际政策研究所发表讲话时说，外交是最强有力的工具，各方应寻求让局势降温，而不是孤立任何一方。“如果我们要接触的一方愈发被孤立、我们所在的区域越来越分裂及两极，我们不会成功。”

她也说，新西兰着眼于更广阔的印太地区，寻求及确保增加在这个地区的参与度，同时呼吁其他国家也这样做。

在谈到和中国合作的问题上，阿德恩指出，即使中国在追求自身利益上变得更强势，双方还是可以，也应该在共同利益上合作，并指两国通过双边自贸协定，维持贸易关系及经济增长。

她说，贸易不再只是经济增长的工具，也是维护共同价值观的手段之一。目前，中国是新西兰最大的贸易伙伴。

阿德恩还呼吁中国发挥维护世界秩序的作用。“战后秩序和规则支持了中国的崛起，而作为（联合国）安全理事会常任理事国，中国在维护这一秩序方面具有关键作用。”

中国4月与所罗门群岛签署安全协定，引发新西兰、澳洲、美国等对中国在太平洋地区增加军事的担忧。阿德恩上周在北约峰会上指中国“变得更咄咄逼人。中国对此回应说，阿德恩的言论“错误”及“令人遗憾”。

太平洋岛国论坛下周在斐济举行，与会者包括澳洲和新西兰领导人，中国在此区域的影响力日渐增长预计是会议重点课题。