约翰逊辞职 执政三年丑闻缠身

英国首相约翰逊7月7日（星期四）宣布辞职，为他过去三年饱受争议的执政期画上句号。

约翰逊被称为“打破所有政治规则”的首相，是英国数十年来特色最鲜明的政治人物之一。他独特的个人风格帮助所属的保守党在2019年大选中获得压倒性胜选，赢得保守派自1987年以来的最大胜利。

然而，约翰逊短短三年的首相生涯却充斥着大大小小的风波、危机，甚至绯闻。一连串丑闻使他一直处于风口浪尖上。

zaobao.sg为你梳理约翰逊这几年面对的一连串政治丑闻，以及最后迫使他下台的关键因素。

记者出身的约翰逊在2008年当选伦敦市长后投身政坛。他曾说，自己希望追随政治偶像温斯顿·丘吉尔（Winston Churchill）的脚步，成为一名举足轻重，带领英国人走出危机的领导人。

但是，约翰逊过去三年尚未缓解威胁英国的冠病疫情、经济和能源等危机，就先在自己一手制造的政治危机中被击垮。

随着保守党副党督平彻（Chris Pincher）今年6月底曝出丑闻后，针对约翰逊的一系列道德指控由涓涓细流汇成惊涛骇浪，一夜间将他领导的政府吞没。

平彻风波 压倒骆驼最后一根稻草

引发此次英国政坛辞职潮的导火索是约翰逊对平彻的包庇。

在约翰逊宣布辞去首相职务前，近60名政府官员在两天内接二连三辞职以示不满，其中包括原英国财政部长苏纳克和卫生部长贾维德。

约翰逊宣布辞职后，一辆在英国伦敦街道上的卡车印上约翰逊背影的招聘广告，写着“今天辞职了？寻找适合你的新工作”。（路透社）

2022年6月29日（星期三），仍是保守党副党督的平彻到伦敦一家仅招待会员的俱乐部喝酒后，猥亵两名男子。平彻隔天对外宣布辞职，并指自己“喝多了，让自己和其他人感到尴尬”。

虽然平彻的猥亵行为已公诸于世，但约翰逊坚持拒绝开除他的党籍，直至7月1日才迫于外界压力暂停其党内职务。英国媒体报道，平彻被指多年来在多个场合行为不端，而他至少因类似事件接获两次警告。

英国在野党工党副领袖雷纳说，约翰逊拼命想掩盖自己在任命平彻前就知道他的品行，但事实已浮出水面。《镜报》则称，约翰逊的行为属于“对性害虫睁一只眼闭一只眼”。

英国首相约翰逊（右）星期三（7月6日）誓言不会辞相，保守党议员准备讨论再次对首相进行不信任投票。（路透社）

首相府的最初说法是，约翰逊今年2月任命平彻前不知道有关他行为不端的具体举报。

首相府发言人7月4日却改口，指约翰逊知道一些针对平彻的指控，但这些指控所涉事件不是已经解决，就是没有发展为正式的控告。

就首相府说辞，英国议会上院议员、资深外交官西蒙·麦克唐纳7月5日发声，指政府发言人的说法不实，而且“改口后依旧不准确”。他表明，约翰逊曾亲自听取有关调查起因和结果的简报。

麦克唐纳说，平彻2019年夏季被任命为外交部国务部长后不久就有多人指控他行为不端。当年的调查认定了这一情况，平彻道歉并承诺不会再犯，而这一切约翰逊都知情。

约翰逊最终在7月5日承认确实曾于2019年获知有关平彻的性指控，并对任命他为副党督表示歉意。“是的，我认为这是一个错误，我为此道歉。事后看来，这是错误的做法。”

实际上，这并非约翰逊第一次因包庇官僚而引发风波。

帕特森贪腐争议

2021年10月，约翰逊曾试图强迫党内议员投票推翻同党议员、前内阁部长帕特森（Owen Paterson）被停职的决定。

当时，帕特森因陷入有偿游说、以权谋私等丑闻，议会委员会建议罚他停职30天。身为首相的约翰逊却一再为帕特森辩护，不断出手干预，企图阻挠这项处分。

保守党最终投票决定暂缓对帕特森的停职处分，并成立一个新的委员会，检查议会委员会的调查过程。

但当事件引发巨大争议后，约翰逊180度大转弯，帕特森最终也辞去议员职务。约翰逊事后承认，为帕特森辩护是“完全错误的”，自己是“阴沟翻车：在一条干净的路上，我把车撞进了沟里”。

“派对门”风波 不信任投票险通过

过去数月，约翰逊政府负面新闻频传，包括在防疫封锁期间于唐宁街10号举行派对，约翰逊还因此被罚款。6月初，他在不信任投票中惊险过关，当时有超过40%保守党议员对他投下不信任票。

2021年11月，英国《每日镜报》首次曝出唐宁街10号在2020年5月20日举行了一场“自带酒水”的派对。这场派对有约40人出席，其中包括约翰逊和他妻子。

调查“派对门”的英国内阁办公室常任秘书格雷在最终调查报告中公开了多张约翰逊及政府部门在封城抗疫期间违反规定，举行聚会的照片。（互联网）

《每日电讯报》也曝出首相官邸在2021年4月15日，也就是英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王葬礼前夕，分别为通讯主管及摄影师举行了离职派对。

负责调查“派对门”的英国内阁办公室常任秘书格雷在最终调查报告中，把事件的矛头直指唐宁街最高领导层和政府办公室的“喝酒文化”。

她在这份长达48页的调查报告中指约翰逊政府在封城抗疫期间违反规定，举行了16次聚会，而这些事件表明政府”领导失败“。

伦敦大都会警署以违反防疫规定向唐宁街和政府各部门的83人发出126张罚单，其中包括约翰逊夫妇。

约翰逊坚决不为“派对门”辞职，并推出一连串措施安抚民心，为自己的政治前途而战。但是，各种民意调查显示公众并不买单，而选民在近几次的补选中已作出明确表态。

自2021年12月，约翰逊领导的保守党在补选中失去了几个曾经安全的席位。今年6月底，保守党在位于英格兰西南部的蒂弗顿和霍尼顿选区，以及在上次选举中从工党手中夺走的韦克菲尔德（北部）选区都丢失了席位。

英国伦敦市民走上街头示威，要求约翰逊辞职。（路透社）

分析指出，保守党失去这些选区的议席，象征曾连任两届伦敦市长的约翰逊在首都已失去吸引力，而“派对门”丑闻以及通胀，加剧选民对约翰逊政府的不满。

保守党“1922委员会”今年6月对约翰逊提出不信任投票。虽然他在投票中过关，暂时保住党领袖和首相的位子，但是不支持他的议员比率甚高，意味他的领导受质疑，信誉受重挫。

约翰逊的丑闻也直接影响民众对保守党的支持。反对党工党对保守党的领先优势，达到了自2013年以来的高峰。民调机构Britain Elects综合近期民调指出，目前工党支持率高达43%，领先保守党超过10个百分点。

翻新官邸 20万英镑资金来源受争议

此外，约翰逊在2021年4月被指向一名保守党捐赠者索要资金，以翻新他在唐宁街的官邸。这项工程共耗资约20万英镑（约37万新元）。

首相官邸的装修费用每年可以报销3万英镑，但这笔钱远远不够支付约翰逊的装修费。

约翰逊的前首席顾问多米尼克·卡明斯（Dominic Cummings）爆料，指他有意让保守党的政治捐款人为装修“秘密买单”。

卡明斯称，这种做法“不道德、愚蠢，可能非法”，且如果按照约翰逊的意愿付诸行动，将违反了有关妥善披露政治捐献的规定。

按照规定，英国的政治捐款和贷款都受到严格控制，超过7500英镑都需要上报并记录在案。

为此，英国选举委员会宣布展开调查，以厘清保守党收受的所有捐款是否都合法申报。

尽管在野工党呼吁约翰逊公开装修公寓的所有开支，以及最初的付款人，但约翰逊一再坚称官邸装修费是他自掏腰包，并驳斥有关消息是“一派胡言”。他始终没回答装璜费是否由一名保守党金主私下赞助。

约翰逊看守首相或做不久

事实上，纵观约翰逊的职业生涯，他一直被视为是“政治上的胡迪尼”（Harry Houdini，著名魔术脱逃艺术家），擅长政治生存，能够从灾难中无限反弹。

让约翰逊意想不到的是，他又一次包庇犯下严重错误的官员，竟成为自己仕途的致命打击，而一连串官员辞职明确反映了约翰逊已失去自己政党的支持。

面对保守党党员众叛亲离的约翰逊在宣布辞职时说，他将继续担任看守首相，直至10月新领导人产生。但是，保守党一些高级官员认为，这样的安排或不切实际，因为愿意为约翰逊效劳的人越来越少。

约翰逊周四（7月7日）中午在唐宁街10号外向全国发表辞职声明：“国会保守党人的意愿很清楚，现在该党需要一位新的领袖，一位新的首相。”（法新社）

接替首相一职的推选工作已如火如荼进行着，具体时间表料在星期一（7月11日）宣布。保守党内有多个接棒人选，但目前没人有明显优势。

前房屋部长戈夫（Michael Gove）是可能的继任者。戈夫是约翰逊在英国2016年脱欧公投活动中的得力助手。据称，他是第一个开炮，表达对约翰逊执政不满的内阁官员。约翰逊在辞职的前一天开除戈夫。

英国《卫报》日前也列举八名潜在首相人选，其中一人是外长特拉斯（Liz Truss）。据报，特拉斯将缩短她在印度尼西亚峇厘岛出席二十国集团外长会议的行程，尽快返回伦敦。

其他人选还包括贸易部长莫当特（Penny Mordaunt），已经辞职的财政部长苏纳克（Rishi Sunak）和卫生部长贾维德（Sajid Javid）、国防部长华莱士（Ben Wallace）、新任财长扎哈维（Nadhim Zahawi）、前外长亨特（Jeremy Hunt）和下议院外交事务委员会主席图根达特（Tom Tugendhat）。

彭博社报道，英国博彩公司已开始为新首相的押注做准备。有下注网站显示，在英国回应俄罗斯入侵乌克兰的战争中被认为表现出色的防长华莱士最受青睐，其次是率先辞任财长的苏纳克。

在保守党内被视为支持脱欧厥功至伟，兼备个人魅力和领导才能的莫当特排在第三位，特拉斯及贾维德则分别位居第四和第五。

尽管坊间对今年会举行大选的猜测甚嚣尘上，但博彩公司的押注却显示全国大选更有可能在2023年甚至更晚。

约翰逊（中）曾说，自己希望追随政治偶像温斯顿·丘吉尔（雕像）的脚步，成为一名举足轻重，带领英国人走出危机的领导人。（法新社）

有分析指出，到了山穷水尽之时，约翰逊或许还抱着有朝一日东山再起的希望。毕竟，他的偶像丘吉尔曾在1945年二战结束后的大选中被工党彻底击败，但却在1951年浴火重生，担任首相。

虽然约翰逊在英国脱欧确实作出不少贡献，但他对英国政坛所产生的动荡，以及一连串政治与道德丑闻，将是这代人难以抹去的一段记忆。要英国民众在短时间内重拾对他的信任，即使是“政治胡迪尼”，也犹如盼望枯木生花。