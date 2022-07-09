英保守党拟两周内圈定两候选人 9月前选出新首相

（伦敦综合电）据报道，英国保守党计划在本月21日之前，把首相职权角逐者名单收窄到最后两人，并在9月前选出被迫下台的约翰逊的继任人选。

约翰逊周四发表辞职声明时表示，将留任至今年秋季继任者正式产生，但是，英国上下多方要求他立即卸任。

彭博社报道，制定保守党领导权竞逐规则的1922委员会中一名匿名成员透露，委员会希望第一阶段的党魁竞逐淘汰工作在7月21日之前完成，英国议会将在那个时候进入夏季休会期。

据知，在第一阶段里，358名保守党议员将通过几轮投票，每轮会把得票最少的人淘汰，最终把角逐者减至两名。

名知情者说，第二阶段竞逐工作需要六周，英国全国保守党人将投票，从最后两人中挑选一人。

据报道，1922委员会将会限制角逐者人数和提高参选门槛，比如角逐者要有一定人数的支持。

同时，为了避免过多投票轮次，委员会可能规定竞逐者，须获一定比例的支持票，不然就直接遭淘汰出局。

约翰逊周四宣布辞职后，下议院外交事务委员会主席图根达特（Tom Tugendhat）当晚便率先宣布，要竞逐保守党党魁和首相。

图根达特在《每日电讯报》一篇评论文章中说，他希望组建一个“广泛联盟”的新政府，在政治上启动全新的开始。

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这名对华鹰派人物写道：“我以前在军中服役，现在是在议会服务。当前时刻，我希望再次响应号召，争取成为首相。”

英国的博彩公司也在为新首相竞选押注做准备。Sky Bet的赔率显示，国防部长华莱士（Ben Wallace）最受青睐，辞去财长职务的苏纳克（Rishi Sunak）排第二。

贸易部长莫当特（Penny Mordaunt）是第三大热门人选。外长特拉斯（Liz Truss）和卫生部长贾维德（Sajid Javid）也挤入前五人之列。

过半受访民众反对 约翰逊宣布辞职后留任

众叛亲离的首相约翰逊周四中午宣布辞去首相一职，但将担任看守首相，直至继任者出炉。

据英国舆观调查公司公布的一份民调，有56％的受访英国人反对，约翰逊在宣布辞职后留任。

英国前首相梅杰在一份公开信中称，让失去各方支持的约翰逊继续留任，这是“不明智也不可持续的”，约翰逊应该立即离开唐宁街。

工党党首斯塔默称，约翰逊如果不尽快卸任，反而要留在首相职位上“坚持说几个月废话”，工党将在议会发起针对约翰逊的不信任投票。