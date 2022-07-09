安倍遭枪击 日本举国震惊

（东京综合电）日本前首相安倍晋三周五遇刺身亡，令日本举国震惊。日本对枪械的管制严格而且政治暴力极为罕见，不少人对发生枪击事件感到难以置信。

从安倍的亲信、首相岸田文雄到社交媒体上的民众，大家都感到沉痛不已。

上一次前任首相或现任首相遇害已是近90年前的事，当时是1936年日本战前军国主义抬头的时期，发生了一系列政治暗杀事件。

东京都知事小池百合子在安倍去世前的例行新闻记者会上，强忍泪水、抽泣地说：“我感到非常震惊。无论出于什么原因，这种令人发指的行为绝对不可原谅。这是对民主的侮辱。”

事发时人在现场的商人市川诚告诉路透社，他听到一声巨响，“当第一枪开了，没人知道是怎么回事，但第二枪之后，凶手好像被警察制服了”。

日本报纸出号外，电视台反复播放枪击事件的镜头，显示安倍手持麦克风充满活力的向选民讲话，直到枪声响起，接着又是一声枪响。

安倍遇刺事件成了社交媒体焦点，“安倍先生”（Abe-san）是当天下午日本推特上最热门的话题。

推特用户Nonochi发推文写道：“我无法停止颤抖。这是和平日本的终结……我希望看到很多政客消失，但暗杀是不可思议的。这是民主终结的开始。”

日本放送协会（NHK）和美国《纽约时报》都指出，日本民众对事件感到焦虑不安。一名31岁东京女上班族就说：“这些电影一样的情节，怎么会发生在日本。”

在东京信息科技业任职的田中弘毅（26岁）表达了类似的观点，并说：“我只是惊讶，日本竟会发生这种事。”

那些平日不太关注政治的日本人也表示难以置信，对安倍的死，多少感到害怕。

许多居民之后自发到安倍遇刺的地点哀悼。

奈良居民长藤幸枝（54岁）和他的儿子一起到现场，他说：“我不能坐视不管。我不得不来这里献花……我真的很尊重他，并且信任这位政治家。”

一名60多岁男子说，事件“对选举的影响在所难免，我认为有必要让整个国家冷静下来，通过选举来思考国家现在的状况”。

日本不许一般民众拥有手枪，有执照的猎人只能拥有步枪。拥枪者必须上课、通过笔试并接受精神评估和背景调查。

日本的枪击案通常涉及使用非法武器的黑帮歹徒。2021年发生10起的枪击案，八起涉及帮派。日本也发生过杀戮事件，但通常不涉及枪击。

至于攻击政治人物的事件更加少见，在过去半世纪里，只发生几起，尤其2007年长崎市长被歹徒枪杀，这一事件导致政府进一步收紧枪支管制。