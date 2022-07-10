奈良警方承认保安疏失 安倍遗体运回东京住所或12日下葬

日本前首相安倍晋三遇刺身亡，他所属的自民党总部党旗半降；更多日本民众到案发地点和安倍住所周围献花致意。在日本参议院选举前夕，自民党的大佬们都前去安倍府上吊唁，首相岸田文雄也前去慰问安倍亲属。

日本前首相安倍晋三在奈良市遭枪杀后隔天，遗体已送回到东京寓所，葬礼可能在12日举行。日本的参议院选举投票将如期在星期天（10日）举行。

安倍的遗体在奈良县做了司法解剖后，周六（9日）在夫人安倍昭惠的陪伴下，由灵车送回到东京涉谷区的寓所。

奈良县警方就安倍遇刺事件承认，当局的保安工作有疏失。奈良县警察总部部长鬼塚友章在记者会上答问时说：“无可否认的，在为前首相安倍进行防护和维安的措施上确实存在问题。”

日本媒体报道，安倍在奈良进行竞选街头演说时，在现场执行保安工作的只有22人，其中15人是奈良县警。案发后，县警方说，那场演讲活动的通知来得很迟，安倍当天原本要去长野县，后来临时改变了站台点。

据县警方公布的解剖结果，安倍的死因是锁骨下动脉损伤，导致失血过多。

母沉迷宗教破产 凶手竟迁怒安倍

警方说，行凶的海上自卫队前成员山上彻也（41岁）在安倍背后数米的近距离开枪，可见他怀有强烈的杀人意图。

日本媒体引述消息报道，山上因母亲不断捐款给某一宗教团体，导致破产，他因而心生怨恨。他认定安倍支持这个团体，因此迁怒于他，而并非对他的政治信念不满。

据共同社和NHK等报道，山上告诉警方：“我母亲沉迷于这个宗教团体，我很愤怒。”

《每日新闻》则报道，嫌凶声称，他原本锁定这个宗教团体的头号人物，后来发现做不到才转移目标。

媒体没有报道这个宗教团体的名字。警方也拒绝对关于嫌凶的干案动机或如何准备干案的报道置评。

据报道，嫌凶透露，他考虑过制造炸弹，但最后选择了造枪。他从网上买了零部件，制成了杀人武器。警方在他的居所发现了五把自制枪械和火药。这些枪与他用于刺杀安倍的同一大小。

嫌凶供述，他几个月前就开始谋划干案。安倍本月7日前往冈山的市民会馆演讲时，他也在现场。当时，场内有2300人。

邻居告诉路透社，这名男子平日和邻居没什么交集，问他话也不回答。

安倍连任四届自民党总裁，去年更坐上了党内最大派系舵主的位子。自民党总部周六党旗半降，为失去重要领袖哀悼。更多民众到案发地点和安倍住所周围献花致意。

多名自民党干部 安倍家前迎接灵车

日本参议院选举在星期天投票。在选举日前夕，自民党干部往往会到各地演讲，做最后冲刺。不过，自民党的大佬们周六都去了安倍府上吊唁。自民党总务会长福田达夫、政务调查会长高市早苗等还在安倍家门前迎接灵车。首相岸田文雄出席助选活动后也赶去慰问安倍家属。

来自安倍派系的消息说，安倍的家人希望速办后事，拟在参院选举后隔天就举行灵前守夜，12日举行葬礼。

日本各界普遍对安倍的贡献给予肯定，尤其对于国家的经济建设。为解决日本长期陷入的通货紧缩、债务和人口结构问题，安倍在执政期间提出三管齐下的经济战略，即被称为“安倍经济学”的政策，对提振经济发挥了一定作用。