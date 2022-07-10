奈良警方承认保安疏失 安倍遗体运回东京住所或12日下葬

来自 / 联合早报

文 /
符祝慧

东京特派员

发布 / 2022年7月10日 5:00 AM

载着日本前首相安倍晋三灵柩的车子周六驶出奈良县立医科大学附属医院，把遗体送回安倍东京的住所。安倍在奈良市遭枪击后，辗转被送到这家医院急救。（法新社）
载着日本前首相安倍晋三灵柩的车子周六驶出奈良县立医科大学附属医院，把遗体送回安倍东京的住所。安倍在奈良市遭枪击后，辗转被送到这家医院急救。（法新社）

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日本前首相安倍晋三遇刺身亡，他所属的自民党总部党旗半降；更多日本民众到案发地点和安倍住所周围献花致意。在日本参议院选举前夕，自民党的大佬们都前去安倍府上吊唁，首相岸田文雄也前去慰问安倍亲属。

日本前首相安倍晋三在奈良市遭枪杀后隔天，遗体已送回到东京寓所，葬礼可能在12日举行。日本的参议院选举投票将如期在星期天（10日）举行。

安倍的遗体在奈良县做了司法解剖后，周六（9日）在夫人安倍昭惠的陪伴下，由灵车送回到东京涉谷区的寓所。

奈良县警方就安倍遇刺事件承认，当局的保安工作有疏失。奈良县警察总部部长鬼塚友章在记者会上答问时说：“无可否认的，在为前首相安倍进行防护和维安的措施上确实存在问题。”

日本媒体报道，安倍在奈良进行竞选街头演说时，在现场执行保安工作的只有22人，其中15人是奈良县警。案发后，县警方说，那场演讲活动的通知来得很迟，安倍当天原本要去长野县，后来临时改变了站台点。

据县警方公布的解剖结果，安倍的死因是锁骨下动脉损伤，导致失血过多。

母沉迷宗教破产 凶手竟迁怒安倍

警方说，行凶的海上自卫队前成员山上彻也（41岁）在安倍背后数米的近距离开枪，可见他怀有强烈的杀人意图。

日本媒体引述消息报道，山上因母亲不断捐款给某一宗教团体，导致破产，他因而心生怨恨。他认定安倍支持这个团体，因此迁怒于他，而并非对他的政治信念不满。

据共同社和NHK等报道，山上告诉警方：“我母亲沉迷于这个宗教团体，我很愤怒。”

《每日新闻》则报道，嫌凶声称，他原本锁定这个宗教团体的头号人物，后来发现做不到才转移目标。

媒体没有报道这个宗教团体的名字。警方也拒绝对关于嫌凶的干案动机或如何准备干案的报道置评。

据报道，嫌凶透露，他考虑过制造炸弹，但最后选择了造枪。他从网上买了零部件，制成了杀人武器。警方在他的居所发现了五把自制枪械和火药。这些枪与他用于刺杀安倍的同一大小。

嫌凶供述，他几个月前就开始谋划干案。安倍本月7日前往冈山的市民会馆演讲时，他也在现场。当时，场内有2300人。

邻居告诉路透社，这名男子平日和邻居没什么交集，问他话也不回答。

安倍连任四届自民党总裁，去年更坐上了党内最大派系舵主的位子。自民党总部周六党旗半降，为失去重要领袖哀悼。更多民众到案发地点和安倍住所周围献花致意。

多名自民党干部 安倍家前迎接灵车

日本参议院选举在星期天投票。在选举日前夕，自民党干部往往会到各地演讲，做最后冲刺。不过，自民党的大佬们周六都去了安倍府上吊唁。自民党总务会长福田达夫、政务调查会长高市早苗等还在安倍家门前迎接灵车。首相岸田文雄出席助选活动后也赶去慰问安倍家属。

来自安倍派系的消息说，安倍的家人希望速办后事，拟在参院选举后隔天就举行灵前守夜，12日举行葬礼。

日本各界普遍对安倍的贡献给予肯定，尤其对于国家的经济建设。为解决日本长期陷入的通货紧缩、债务和人口结构问题，安倍在执政期间提出三管齐下的经济战略，即被称为“安倍经济学”的政策，对提振经济发挥了一定作用。

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