兰卡数万示威者闯进总统府 总理宣布下台

（科伦坡综合电）斯里兰卡爆发今年陷入经济危机以来最大规模的反政府示威，数万人周六（7月9日）突破防线，闯入总统府和总理私人住所，更放火烧毁总理住所。面对愤怒群众的巨大压力，总理维克勒马辛哈当天向国内各政党领袖表明愿意辞去总理职位。

维克勒马辛哈（73岁）是第五次担任总理，这一次他上任还不到两个月。总理办公室发表声明说，维克勒马辛哈愿意辞职，为接下来各党筹组新的联合政府让路。声明也说：“为了确保人民的安全，他接受反对党领袖的建议辞职下台。”

早前维克勒马辛哈在总统府被示威者占据后，马上召集各政党领袖举行紧急会议，同时也指示国会议长召开议会。

有两名国会议员在推特上发文说，几名政党领袖同意要求总统和总理辞职，在过渡时期由议长担任代总统。反对党议员德席尔瓦在推文中说，议会随后将推举一名议员担任剩余任期的总统。

据知，执政党的一批议员已联名致函总统拉贾帕克萨，也要求他下台。斯里兰卡媒体报道，至少16名议员签署了这封信。

目击者说，看到数万人涌到首都科伦坡的政府行政区，一边高喊口号要总统下台，一边拆除警察设置的路障，向总统府挺进。警察向空中鸣枪以示警告，但却无法制止愤怒的群众包围总统府。

当地电视新闻的画面显示，示威者手持斯里兰卡国旗和头盔，闯进总统府。面簿上有总统府内部的直播视频，数百人挤在走廊和各个房间内，扬言要总统下台。另有人群在总统府外，镜头内看不到任何安保人员。

国防部两名消息人士说，拉贾帕克萨已在周五，即周末示威集会举行之前，撤离总统府，以策安全。

来自医院的消息人士向媒体透露，至少有39人在持续不断的示威中受伤住院，包括两名警员。

斯里兰卡正面对自1948年独立以来最严重的经济危机，冠病疫情重创旅游业，加上外汇耗尽，政府被迫暂停或大幅缩减进口粮食、燃油、药品等民生物资，以致物资缺乏，通胀率飙升至40％。

斯里兰卡人口约2200万。经济崩溃和大规模停电导致民怨四起，自3月中旬以来，人民频频走上科伦坡街头示威。

过去几周，人民的不满情绪进一步高涨，因为燃油进口完全停顿，学校也被迫停课。

斯里兰卡背负外债510亿美元（约713.7亿新元），4月间宣布在完成债务重组前，外债暂时不还了。维克勒马辛哈日前说，国家已经破产，这场史无前例的经济危机将至少持续到2023年底。

斯里兰卡正在向国际货币基金组织以及印度、中国等国家寻求40亿美元的援助金，但政局动荡恐将影响斯里兰卡与各方的谈判进度。