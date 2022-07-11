安倍遇害后参议院选举 自民党公明党胜选几成定局

日本首相岸田文雄领导的“修宪势力”在这次选举中，已达到修宪所需的三分二以上议席的门槛。出口民调显示，两党在此次参议院改选的125个席位中，赢得过半数议席。

日本第26届参议院选举星期天（7月10日）投票，出口民调显示，执政的自民党和公明党可赢得过半议席，胜选基本已成定局。包括这两党在内，对修改宪法态度积极的“修宪势力”所占议席将达到166席（包括非改选议席），达到修宪所需的三分二以上议席的门槛。

这是首相岸田文雄去年上台后，领军及取得胜利的第二场国政选举。他感谢选民对自民党的支持，誓言在推动日本经济复苏和外交政策上加倍努力。

他也对候选人取得的成绩表示满意。他说：“选举期间，我听到了刺耳的声音。我会负起最大责任，继续改善施政，密切关注物价高涨等形势的变化，采取必要的应对措施。”

他也提到修宪课题，表明“为获得民众的理解，我们会在国会深入讨论，并制定具体方案”。

上周五在助选活动中遭枪杀身亡的前首相及自民党前总裁安倍晋三，生前一直推动修宪，他的遗愿在这次选战中有了“大跃进”。

根据日本放送协会（NHK）的出口民调，自民党和公明党预计在此次改选的125个席位中，赢得70至83个席位，比改选前过半数的63席还多。除了这两党，再加上支持修宪的日本维新会和国民新党，参议院已达到提出修宪所需的三分之二个议席。

选举正式成绩预计星期一（7月11日）才会出炉。截至星期天截稿时间，自民党在32个改选一人区中，在宫城、栃木、石川、佐贺等23个选区确定当选，超过了上次安倍领军的22胜。

安倍执政七年里虽然赢得国政六次选举，但却未能维持参议院三分之二优势。这次参议院选举，因保守政党维新会的战绩不凡，把修宪势力推向新阶段。

维新会在修宪和推进国防上与自民党内的保守派立场一致，不但积极主张修宪，给予自卫队战斗地位，也赞成自民党提出的“保有对敌基地的攻击权”。

分析指出，这个政党会成为自民党保守派致力拉拢的对象。产经新闻消息称，自民党拟定五年内“大幅加强”国防力量，在这次竞选活动中也主张军费占国内生产总值（GDP）的2%以上。

分析：自民党总席位数量增加 安倍遭刺杀不是主要因素

政治分析人士早前预计，自民党和公明党可维持多数议席，加上安倍在选前遭枪杀，可能会导致大量“同情票”，进一步加强执政党在参议院的多数优势。

神奈川大学助教科里·华莱士指出，出口民调基本上和一些媒体机构选前的调查一致。

他说：“自民党在总席位数量上预计会比2016年和2019年更多，这和反对党力量薄弱，以及反对派之间合作关系不强也有关系。但没有证据显示，自民党的支持率激增，（获胜）可能是因为安倍遭刺杀。这次的投票率也符合之前的预期，比2019年略有上升，但不多。”

日本立命馆亚洲太平洋大学国际关系教授佐藤洋一郎也说，安倍遭刺杀引发的同情票在某种程度上让执政党获利，但这不是最大的因素。“首相岸田的支持率一直保持稳定，而新一波冠病疫情的冲击还没有显现，目前的国际安全形势也对主张加强防御力的自民党有利。”

他指出，尤其考虑到岸田已向美国总统拜登承诺会增加国防支出，选举过后岸田政府要面对的新问题是国防预算。

俄罗斯入侵乌克兰提高了日本国民的国防意识，即使是不愿加强国防能力的公明党，也承诺要为增加军费确保预算。

岸田9月改组内阁 分析：打造属于自己色彩

此外，消息人士透露，岸田将在9月改组内阁及重整党内干部人事。由于今后三年没有大型国政选举，分析认为，岸田的内阁改组是为了打造属于自己的色彩。也有报道指出，安倍的离世或许引发自民党内乱，岸田要摆脱安倍的影子恐怕不容易。

安倍7月8日在奈良县为自民党候选人佐藤启助选时遭枪击身亡，为自民党的胜利蒙上阴郁色彩。星期天的计票结果显示佐藤“六连胜”，但他在当选后并没庆祝或接受献花。

日本参议院总席次为248席，此次选战有过半数的124个改选议席和一个补选议席，共125席。日本各政党这次共545人参选，是27年以来参选人数最多的一次，其中有181人是女性，刷新了历年纪录。

（记者是《联合早报》东京特派员）