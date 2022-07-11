辞职部长纷加入争夺战 参选英保守党党魁增至10人

保守党选举新党魁的时间表有望周一出炉。民调公司对保守党党员展开的调查显示，苏纳克是接任约翰逊的热门人选，支持率达25％；其次为特拉斯，支持率为21％。

（伦敦综合电）英国保守党党魁之争越来越热闹，周末又有五人宣布参选，包括前卫生部长贾维德和前外长亨特。如果加上有意在星期一（7月11日）加入选战的外长特拉斯，参选人数将达到10人。

贾维德（Sajid Javid）和亨特（Jeremy Hunt）周六（7月9日）晚接受《每日电讯报》网站访问时宣布了参选的消息。贾维德上周辞职引发了保守党首相约翰逊的突然垮台。亨特在2019年的保守党党魁决选中输给了约翰逊。两人都把党内最烫手的减税课题列为竞选主题。

贾维德和亨特分别接受《每日电讯报》采访时都说，他们将取消公司税上调计划，并把税率从25%降至15%。贾维德进一步承诺取消由他的继任者苏纳克引入的工资税。亨特在2019年婉拒了约翰逊的邀请，没有加入内阁，他现在强调自己是唯一没有在约翰逊政府任职的主要参选人。

同一天宣布竞选的还有交通部长沙普斯（Grant Shapps）和上周出任财长的扎哈维（Nadhim Zahawi）。两人也都承诺减税。

星期天（10日），贸易部长莫当特（Penny Mordaunt）也宣布加入战局。

其他已经宣布参选的人是：同样在上周辞职的前财长苏纳克（Rishi Sunak）、保守党议员图根达特（Tom Tugendhat）和巴德诺赫（Kemi Badenoch），以及总检察长布雷弗曼（Suella Braverman）。

《星期日邮报》报道，外长特拉斯（Liz Truss）将于周一发起她的竞选活动，承诺减税并解决生活费危机。她的主要竞争对手之一、国防部长华莱士（Ben Wallace）已经表明不会参选。

民调公司Opinium对保守党党员展开的调查显示，英国首名印度裔财长苏纳克是接任约翰逊的热门人选，支持率达25％；其次为特拉斯，支持率为21％。

保守党选举新党魁的时间表有望周一出炉。预料保守党议员将先举行一系列投票，把最终参选人数减少到两名，然后才让所有保守党党员通过邮寄投票方式选出新党魁。

由保守党后座议员组成的1992委员会的财政克利夫顿－布朗说：“很明显，我们想要做的是淘汰掉一些显然不会在相对早期阶段获得足够支持以进入最后阶段的人。”

克利夫顿－布朗说，淘汰的方法可能包括增加提名所需的保守党议员签名数量，以及提高参选人进入下一轮所必须获得的支持票门槛。

保守党估计约翰逊的继任人选有望9月出炉。

在这之前，约翰逊将继续留任。约翰逊任命了一个看守政府，并坚称不会“做出重大的方向改变”。